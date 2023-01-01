Минулої доби росія завдала 4 ракетних та 50 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб





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Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.



Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.



Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”.



Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони.



Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Іванівське, Андріївка, Торецьк, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області; Преображенка Запорізької області; Дар’ївка, Кринки, Придніпровське Херсонської області.



Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.



В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.



На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.



В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.



На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.



На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.



На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.



Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.



В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.



Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".



Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”.Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони.Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Іванівське, Андріївка, Торецьк, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області; Преображенка Запорізької області; Дар’ївка, Кринки, Придніпровське Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

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