У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку

У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 грудня близько 20:30 на проспекті Волі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Свідки події зазначили, що водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на жінку. Постраждалій 70 років, вона отримала тілесні ушкодження, але була у свідомості. Медики доправили її у медичний заклад.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини ДТП, та бригада медиків.

Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на лінію 103 о 20:27 надходив виклик про ДТП з постраждалими на проспекті Волі. Бригада медиків надала жінці допомогу і госпіталізувала в Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 09:53
За добу захисники знищили 1090 окупантів
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку
Сьогодні, 09:43
Курс валют у Луцьку 15 грудня
Сьогодні, 09:30
Минулої доби росія завдала 4 ракетних та 50 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
Лучанина, який на тротуарі на смерть збив пішохідку, взяли під варту на 60 днів Лучанина, який на тротуарі на смерть збив пішохідку, взяли під варту на 60 днів
01 вересень, 14:03
У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка
13 січень, 13:19
У Луцьку автомобіль збив 58-річну жінку: її госпіталізували до лікарні У Луцьку автомобіль збив 58-річну жінку: її госпіталізували до лікарні
27 вересень, 2022, 11:35
Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування
13 грудень, 2021, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою
Сьогодні, 10:15
 0
За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв
Сьогодні, 10:05
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 09:53
 0
За добу захисники знищили 1090 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8