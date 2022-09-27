У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку
Сьогодні, 09:43
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 грудня близько 20:30 на проспекті Волі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки події зазначили, що водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на жінку. Постраждалій 70 років, вона отримала тілесні ушкодження, але була у свідомості. Медики доправили її у медичний заклад.
На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини ДТП, та бригада медиків.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на лінію 103 о 20:27 надходив виклик про ДТП з постраждалими на проспекті Волі. Бригада медиків надала жінці допомогу і госпіталізувала в Луцьку міську клінічну лікарню.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Свідки події зазначили, що водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на жінку. Постраждалій 70 років, вона отримала тілесні ушкодження, але була у свідомості. Медики доправили її у медичний заклад.
На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини ДТП, та бригада медиків.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на лінію 103 о 20:27 надходив виклик про ДТП з постраждалими на проспекті Волі. Бригада медиків надала жінці допомогу і госпіталізувала в Луцьку міську клінічну лікарню.
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