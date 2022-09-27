У Луцьку на проспекті Волі збили 70-річну жінку





Про це



Свідки події зазначили, що водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на жінку. Постраждалій 70 років, вона отримала тілесні ушкодження, але була у свідомості. Медики доправили її у медичний заклад.



На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини ДТП, та бригада медиків.



Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на лінію 103 о 20:27 надходив виклик про ДТП з постраждалими на проспекті Волі. Бригада медиків надала жінці допомогу і госпіталізувала в Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 грудня близько 20:30 на проспекті Волі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Свідки події зазначили, що водій автомобіля Volkswagen Golf здійснив наїзд на жінку. Постраждалій 70 років, вона отримала тілесні ушкодження, але була у свідомості. Медики доправили її у медичний заклад.На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала обставини ДТП, та бригада медиків.Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на лінію 103 о 20:27 надходив виклик про ДТП з постраждалими на проспекті Волі. Бригада медиків надала жінці допомогу і госпіталізувала в Луцьку міську клінічну лікарню.

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