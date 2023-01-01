«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 09:53
Сьогодні, 15 грудня, «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Жалоба продовжується в нашій громаді. Вчора поховали одного Героя, а сьогодні будемо зустрічати іншого. 15 грудня Камінь-Каширська громада зустріне загиблого Героя – Тараса Іщика.
Просимо всіх людей об'єднатися, утворити живий коридор Слави, дорогу встелити квітами. Зустріньмо воїна на колінах та з патріотичною символікою.
Молодий солдат не пожалів життя, щоб захисти рідну землю та український народ від ворогів.
Маршрут: с.Підцир'я–вул.Ковельська–центр міста–вул.Шевченка–с.Грудки–с.Осівці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі руху та час будуть інформувати додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Жалоба продовжується в нашій громаді. Вчора поховали одного Героя, а сьогодні будемо зустрічати іншого. 15 грудня Камінь-Каширська громада зустріне загиблого Героя – Тараса Іщика.
Просимо всіх людей об'єднатися, утворити живий коридор Слави, дорогу встелити квітами. Зустріньмо воїна на колінах та з патріотичною символікою.
Молодий солдат не пожалів життя, щоб захисти рідну землю та український народ від ворогів.
Маршрут: с.Підцир'я–вул.Ковельська–центр міста–вул.Шевченка–с.Грудки–с.Осівці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі руху та час будуть інформувати додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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