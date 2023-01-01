«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 15 грудня, «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Жалоба продовжується в нашій громаді. Вчора поховали одного Героя, а сьогодні будемо зустрічати іншого. 15 грудня Камінь-Каширська громада зустріне загиблого Героя – Тараса Іщика.

Просимо всіх людей об'єднатися, утворити живий коридор Слави, дорогу встелити квітами. Зустріньмо воїна на колінах та з патріотичною символікою.

Молодий солдат не пожалів життя, щоб захисти рідну землю та український народ від ворогів.

Маршрут: с.Підцир'я–вул.Ковельська–центр міста–вул.Шевченка–с.Грудки–с.Осівці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі руху та час будуть інформувати додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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