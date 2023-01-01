«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик

Тарас Іщик.



Про це



"Жалоба продовжується в нашій громаді. Вчора поховали одного Героя, а сьогодні будемо зустрічати іншого. 15 грудня Камінь-Каширська громада зустріне загиблого Героя – Тараса Іщика.



Просимо всіх людей об'єднатися, утворити живий коридор Слави, дорогу встелити квітами. Зустріньмо воїна на колінах та з патріотичною символікою.



Молодий солдат не пожалів життя, щоб захисти рідну землю та український народ від ворогів.



Маршрут: с.Підцир'я–вул.Ковельська–центр міста–вул.Шевченка–с.Грудки–с.Осівці", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі руху та час будуть інформувати додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 грудня, «На щиті» на рідну Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Жалоба продовжується в нашій громаді. Вчора поховали одного Героя, а сьогодні будемо зустрічати іншого. 15 грудня Камінь-Каширська громада зустрінеПросимо всіх людей об'єднатися, утворити живий коридор Слави, дорогу встелити квітами. Зустріньмо воїна на колінах та з патріотичною символікою.Молодий солдат не пожалів життя, щоб захисти рідну землю та український народ від ворогів.с.Підцир'я–вул.Ковельська–центр міста–вул.Шевченка–с.Грудки–с.Осівці", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі руху та час будуть інформувати додатково.

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