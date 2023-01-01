За добу захисники знищили 1090 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб,



– танків ‒ 5706 (+14) од,



– бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од,



– артилерійських систем – 8099 (+11) од,



– РСЗВ – 920 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,



– літаків – 324 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),



– крилаті ракети ‒ 1608 (+2),



– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од,



– спеціальна техніка ‒ 1189 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 343890 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:– особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб,– танків ‒ 5706 (+14) од,– бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од,– артилерійських систем – 8099 (+11) од,– РСЗВ – 920 (+0) од,– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,– літаків – 324 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),– крилаті ракети ‒ 1608 (+2),– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од,– спеціальна техніка ‒ 1189 (+4).

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