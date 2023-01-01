За добу захисники знищили 1090 окупантів

За добу захисники знищили 1090 окупантів
Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 343890 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 343890 (+1090) осіб,

– танків ‒ 5706 (+14) од,

– бойових броньованих машин ‒ 10654 (+38) од,

– артилерійських систем – 8099 (+11) од,

– РСЗВ – 920 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

– літаків – 324 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),

– крилаті ракети ‒ 1608 (+2),

– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10699 (+24) од,

– спеціальна техніка ‒ 1189 (+4).

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Теги: Втрати росії
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