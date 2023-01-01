Волинський «Фаберже» отримав відзнаку «Посол культурної дипломатії»
Сьогодні, 08:20
Під оплески депутатів, які зібрались на пленарне засідання чергової сесії, почесну міжнародну відзнаку «Посол культурної дипломатії», а також вірчу грамоту Анатолій Бойко отримав з рук міського голови Ігоря Пальонки.
Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Нагороду від міжнародного проєкту «Культурна дипломатія» майстер отримав за сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн та міжнародними організаціями.
Анатолій Бойко таким чином став 28-м послом культурної дипломатії в Європі. Майстер розповів, що уже протягом двох років співпрацює із міжнародними фондами, завдяки чому місто Володимир стає відомим далеко за межами України. Свої роботи він неодноразово виставляв на аукціони, аби потім передати кошти на потреби ЗСУ.
Присутнім у сесійній залі волинський Фаберже презентував кілька своїх нових виняткових робіт з різьбленої та кованої металом яєчної шкаралупи, одна з яких – бурштинове панно із зображенням карти України. Звертаючись до депутатів, Анатолій Бойко, розповів, що нині його майстерня у Володимирі внесена у туристичні путівники не лише нашого краю, а й всієї Європи. Він також наголосив, що використовує у своїх роботах дорогі матеріали, зокрема позолочений дріт для кування, тому просить фінансової підтримки з бюджету громади у наступному році.
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Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Нагороду від міжнародного проєкту «Культурна дипломатія» майстер отримав за сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн та міжнародними організаціями.
Анатолій Бойко таким чином став 28-м послом культурної дипломатії в Європі. Майстер розповів, що уже протягом двох років співпрацює із міжнародними фондами, завдяки чому місто Володимир стає відомим далеко за межами України. Свої роботи він неодноразово виставляв на аукціони, аби потім передати кошти на потреби ЗСУ.
Присутнім у сесійній залі волинський Фаберже презентував кілька своїх нових виняткових робіт з різьбленої та кованої металом яєчної шкаралупи, одна з яких – бурштинове панно із зображенням карти України. Звертаючись до депутатів, Анатолій Бойко, розповів, що нині його майстерня у Володимирі внесена у туристичні путівники не лише нашого краю, а й всієї Європи. Він також наголосив, що використовує у своїх роботах дорогі матеріали, зокрема позолочений дріт для кування, тому просить фінансової підтримки з бюджету громади у наступному році.
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