Україну визнано однією з найнебезпечніших країн світу: куди ще ризиковано подорожувати

Консалтингова компанія з питань медицини та безпеки International SOS щороку оцінює різні фактори, аби інформувати туристів і бізнес-мандрівників про потенційні загрози в країнах по всьому світу. Вона об'єднує рейтинги в області медичних, безпекових, а цього року ще й кліматичних ризиків, які формуються з урахуванням таких подій як, наприклад, війна в Україні або загострення озброєного конфлікту між Ізраїлем і терористами ХАМАС.Україну цього року, як і минулого, було визнано однією з найнебезпечніших країн світу. Відповідну карту було розміщено на сайті International SOS.Як ми вже зазначили вище, цього року країни оцінювали не лише за медичними й безпековими ризиками, а й за кліматичними. В останній категорії аналізували гуманітарні кризи й катастрофи, спричинені зміною клімату.Загалом, у кожній категорії країни оцінюють за п'ятибальною шкалою від "низького" до "дуже високого" для медичного та кліматичного ризиків, і від "незначного" до "надзвичайного" для безпекових.У сфері безпеки Україна, Сирія, Ірак, Афганістан, Лівія, Ємен, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка і Сомалі отримали найвищий рівень попередження – "надзвичайний". Частини Лівану, Палестинські території, Росія та країни Сахелю, а також Еквадор і деякі райони Колумбії теж стали одними з найнебезпечніших через зростання злочинності та заворушень.А от найбезпечніші країни, тим часом, знаходяться в Європі: Ісландія, Люксембург, Норвегія, Швейцарія та Данія.У медичній категорії до країн з "дуже високим" ризиком належать Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Північна Корея, Палестинські території, Гаїті, Лівія, Нігер, Буркіна-Фасо, Гвінея, Гвінея-Бісау, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Судан, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка, Еритрея, Бурунді і Сомалі.До країн з "дуже високим" ризиком зміни клімату відносяться: Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Чад, Нігер, Малі, Нігерія, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Демократична Республіка Конго та Мозамбік.