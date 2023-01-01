15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує заслужений архітектор України Андрош Бідзіля (на фото), який у Луцьку, зокрема, здійснив чимало проєктів. Наприклад: пам'ятник-каплицю Борцям за волю України перед Волинською облдержадміністрацією, пам'ятник Грушевському перед кінотеатром «Промінь», монумент на честь жертв розстрілів московсько-кадебістських катів на вулиці Кафедральній та інші.
Також день народження 15 грудня відзначає перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.
За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Павла, святителя Стефана та мученика Елевтерія. За старим календарем вшановують пам'ять пророка Авакума.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.
На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.
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Також день народження 15 грудня відзначає перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.
За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Павла, святителя Стефана та мученика Елевтерія. За старим календарем вшановують пам'ять пророка Авакума.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.
На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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