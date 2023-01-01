Був справжнім патріотом: волинянину посмертно присвоїли звання Герой України

Смітюха Анатолія Антоновича відзначили найвищою державною нагородою – полеглому в бою штаб-сержанту присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).



Відповідний Указ № 803/2023 президент Володимир Зеленський підписав у День Збройних сил України, 6 грудня, – пише газета



Анатолій Смітюх був справжнім патріотом та досвідченим у своїй справі спеціалістом. Він багато років був військовослужбовцем, працював на кордоні. А у січні 2022-го, вже будучи на пенсії, вирішив продовжити службу та підписав контракт в частині А 7060.



Із початком повномасштабного вторгнення рашистів формування зайняло оборонні позиції на півночі Волині та водночас взялося зміцнювати захист кордону з боку Білорусі. Саме Анатолій Антонович був одним із тих, хто заміновував територію вздовж рубежу, щоб ворог не прорвався. Був сапером, головним сержант-командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 51-го батальйону тероборони.



Із 30 березня 2023 року у складі 100-ї бригади ТРО вирушив на передову у Луганську область, де саме точилися запеклі бої. Героїчно загинув, виконуючи бойове завдання 6 травня у селищі Діброва.



"Він був військовослужбовцем не лише за професією, але й воїном за покликанням. У свої 50 літ швидко освоював нові ази військової справи. Виважений, мотивований, хоробрий, педантичний, розсудливий. Бо навіть найменша помилка, казав він, – вирок для сапера. Анатолій пишався своїми дітьми й гордився тим, що він українець. Він дійсно був Героєм у своїх подвигах і гідний цього звання офіційно», – говорять про побратима ті, хто не раз йшов з ним пліч-о-пліч на позиції", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Героїзм і жертовність камінь-каширцявідзначили найвищою державною нагородою – полеглому в бою штаб-сержанту присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).Відповідний Указ № 803/2023 президентпідписав у День Збройних сил України, 6 грудня, – пише газета Полісся Анатолій Смітюх був справжнім патріотом та досвідченим у своїй справі спеціалістом. Він багато років був військовослужбовцем, працював на кордоні. А у січні 2022-го, вже будучи на пенсії, вирішив продовжити службу та підписав контракт в частині А 7060.Із початком повномасштабного вторгнення рашистів формування зайняло оборонні позиції на півночі Волині та водночас взялося зміцнювати захист кордону з боку Білорусі. Саме Анатолій Антонович був одним із тих, хто заміновував територію вздовж рубежу, щоб ворог не прорвався. Був сапером, головним сержант-командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 51-го батальйону тероборони.Із 30 березня 2023 року у складі 100-ї бригади ТРО вирушив на передову у Луганську область, де саме точилися запеклі бої. Героїчно загинув, виконуючи бойове завдання 6 травня у селищі Діброва."Він був військовослужбовцем не лише за професією, але й воїном за покликанням. У свої 50 літ швидко освоював нові ази військової справи. Виважений, мотивований, хоробрий, педантичний, розсудливий. Бо навіть найменша помилка, казав він, – вирок для сапера. Анатолій пишався своїми дітьми й гордився тим, що він українець. Він дійсно був Героєм у своїх подвигах і гідний цього звання офіційно», – говорять про побратима ті, хто не раз йшов з ним пліч-о-пліч на позиції", - йдеться у повідомленні.

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