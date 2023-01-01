Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу
Сьогодні, 22:17
Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель у мережі “Х”.
“Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови”, – написав Шарль Мішель.
Також, Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.
Голова Євроради назвав це чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту.
У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.
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Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель у мережі “Х”.
“Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови”, – написав Шарль Мішель.
Також, Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.
Голова Євроради назвав це чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту.
У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.
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