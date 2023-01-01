Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.Про це оголосив голова Європейської радиу мережі “Х”.“Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови”, – написав Шарль Мішель.Також, Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.Голова Євроради назвав це чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту.У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.