На Волині розшукують жінку, яку в Польщі обвинувачують у вбивстві

Руслану Л., яку обвинувачують у вбивстві людини в Польщі.



Про це йдеться в ухвалі суду, інформує



Ковельський міськрайонний суд розглянув доручення Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно обвинувачення ковельчанки Руслани Л.



Польські правоохоронці розшукують жінку за скоєння вбивства людини, а останнє відоме її місце проживання – у Ковелі.



Суддя Олексій Шишилін прийняв ухвалу, якою доручив слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області провести слідчі дії, а саме встановити фактичну адресу проживання обвинуваченої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукують ковельчанку., яку обвинувачують у вбивстві людини в Польщі.Про це йдеться в ухвалі суду, інформує Ковель медіа Ковельський міськрайонний суд розглянув доручення Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно обвинувачення ковельчанки Руслани Л.Польські правоохоронці розшукують жінку за скоєння вбивства людини, а останнє відоме її місце проживання – у Ковелі.Суддяприйняв ухвалу, якою доручив слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області провести слідчі дії, а саме встановити фактичну адресу проживання обвинуваченої.

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