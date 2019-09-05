На Волині розшукують жінку, яку в Польщі обвинувачують у вбивстві
Сьогодні, 21:16
На Волині розшукують ковельчанку Руслану Л., яку обвинувачують у вбивстві людини в Польщі.
Про це йдеться в ухвалі суду, інформує Ковель медіа.
Ковельський міськрайонний суд розглянув доручення Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно обвинувачення ковельчанки Руслани Л.
Польські правоохоронці розшукують жінку за скоєння вбивства людини, а останнє відоме її місце проживання – у Ковелі.
Суддя Олексій Шишилін прийняв ухвалу, якою доручив слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області провести слідчі дії, а саме встановити фактичну адресу проживання обвинуваченої.
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Про це йдеться в ухвалі суду, інформує Ковель медіа.
Ковельський міськрайонний суд розглянув доручення Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно обвинувачення ковельчанки Руслани Л.
Польські правоохоронці розшукують жінку за скоєння вбивства людини, а останнє відоме її місце проживання – у Ковелі.
Суддя Олексій Шишилін прийняв ухвалу, якою доручив слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області провести слідчі дії, а саме встановити фактичну адресу проживання обвинуваченої.
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