У центрі Луцька військові влаштували виставку трофеїв, щоб зібрати гроші на авто і дрон





У пересувній експозиції лучанам показали бронежилети, шоломи, використані гільзи та стенд із фотознімками зі передової, розповів Андрій Мазур.



"Збираєм кошти, купуємо автівки, квадрокоптери за кордоном, там набагато дешевше. На особистому прикладі знаємо, що хлопцям потрібно. Автівка і квадрокоптер — це розмінні монети", — зазначив Андрій Мазур.



Зі слів ініціатора акції: разом з побратимом тричі їздили обласними центрами України і збирали гроші на потреби військовослужбовців.



Перехожий Павло Скшетуський каже: задонатив у скриньку, що є на вуличній виставці, бо певен — допомагати армії — обов'язок кожного.



"Я сам теж роблю, буржуйки варимо по вихідним, грошима помагаємо, машини купляємо, всі що роблять, хтось воює, хтось на місці робить", — говорить лучанин.



Марії Кобиць — 83. Жінка розповіла: зупинилася біля фотостенду, бо переживає за сина, який зараз на передовій.



"З першого дня мій син пішов добровільно. Вони зібрались хлопці такі. Я кажу – сину, він каже: "мамо, треба всім іти", — каже пенсіонерка.



Зі слів Андрія Мазура, завтра, 15 грудня, волонтери разом із військовими поїдуть у місто Рівне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 грудня у Луцьку військові із Кам'янського Дніпропетровської області влаштували виставку військових трофеїв, аби зібрати гроші на автівку та дрон для Збройних сил України.У пересувній експозиції лучанам показали бронежилети, шоломи, використані гільзи та стенд із фотознімками зі передової, розповів Суспільному військовий-волонтер"Збираєм кошти, купуємо автівки, квадрокоптери за кордоном, там набагато дешевше. На особистому прикладі знаємо, що хлопцям потрібно. Автівка і квадрокоптер — це розмінні монети", — зазначив Андрій Мазур.Зі слів ініціатора акції: разом з побратимом тричі їздили обласними центрами України і збирали гроші на потреби військовослужбовців.Перехожийкаже: задонатив у скриньку, що є на вуличній виставці, бо певен — допомагати армії — обов'язок кожного."Я сам теж роблю, буржуйки варимо по вихідним, грошима помагаємо, машини купляємо, всі що роблять, хтось воює, хтось на місці робить", — говорить лучанин.— 83. Жінка розповіла: зупинилася біля фотостенду, бо переживає за сина, який зараз на передовій."З першого дня мій син пішов добровільно. Вони зібрались хлопці такі. Я кажу – сину, він каже: "мамо, треба всім іти", — каже пенсіонерка.Зі слів Андрія Мазура, завтра, 15 грудня, волонтери разом із військовими поїдуть у місто Рівне.

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