У центрі Луцька військові влаштували виставку трофеїв, щоб зібрати гроші на авто і дрон
Сьогодні, 20:25
14 грудня у Луцьку військові із Кам'янського Дніпропетровської області влаштували виставку військових трофеїв, аби зібрати гроші на автівку та дрон для Збройних сил України.
У пересувній експозиції лучанам показали бронежилети, шоломи, використані гільзи та стенд із фотознімками зі передової, розповів Суспільному військовий-волонтер Андрій Мазур.
"Збираєм кошти, купуємо автівки, квадрокоптери за кордоном, там набагато дешевше. На особистому прикладі знаємо, що хлопцям потрібно. Автівка і квадрокоптер — це розмінні монети", — зазначив Андрій Мазур.
Зі слів ініціатора акції: разом з побратимом тричі їздили обласними центрами України і збирали гроші на потреби військовослужбовців.
Перехожий Павло Скшетуський каже: задонатив у скриньку, що є на вуличній виставці, бо певен — допомагати армії — обов'язок кожного.
"Я сам теж роблю, буржуйки варимо по вихідним, грошима помагаємо, машини купляємо, всі що роблять, хтось воює, хтось на місці робить", — говорить лучанин.
Марії Кобиць — 83. Жінка розповіла: зупинилася біля фотостенду, бо переживає за сина, який зараз на передовій.
"З першого дня мій син пішов добровільно. Вони зібрались хлопці такі. Я кажу – сину, він каже: "мамо, треба всім іти", — каже пенсіонерка.
Зі слів Андрія Мазура, завтра, 15 грудня, волонтери разом із військовими поїдуть у місто Рівне.
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У пересувній експозиції лучанам показали бронежилети, шоломи, використані гільзи та стенд із фотознімками зі передової, розповів Суспільному військовий-волонтер Андрій Мазур.
"Збираєм кошти, купуємо автівки, квадрокоптери за кордоном, там набагато дешевше. На особистому прикладі знаємо, що хлопцям потрібно. Автівка і квадрокоптер — це розмінні монети", — зазначив Андрій Мазур.
Зі слів ініціатора акції: разом з побратимом тричі їздили обласними центрами України і збирали гроші на потреби військовослужбовців.
Перехожий Павло Скшетуський каже: задонатив у скриньку, що є на вуличній виставці, бо певен — допомагати армії — обов'язок кожного.
"Я сам теж роблю, буржуйки варимо по вихідним, грошима помагаємо, машини купляємо, всі що роблять, хтось воює, хтось на місці робить", — говорить лучанин.
Марії Кобиць — 83. Жінка розповіла: зупинилася біля фотостенду, бо переживає за сина, який зараз на передовій.
"З першого дня мій син пішов добровільно. Вони зібрались хлопці такі. Я кажу – сину, він каже: "мамо, треба всім іти", — каже пенсіонерка.
Зі слів Андрія Мазура, завтра, 15 грудня, волонтери разом із військовими поїдуть у місто Рівне.
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