У Луцьку авто збило жінку, вона отримала численні травми

У Луцьку авто збило жінку, вона отримала численні травми
У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль Opel збив жінку.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП трапилася увечері 14 грудня.

Непритомну жінку швидкою госпіталізували у медичний заклад.

Як повідомили у швидкій, пацієнтка у важкому стані, була доставлена у міську лікарню з дігнозом: політравма, забій мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, закритий перелом ребер, тупа травма живота.

На місці наразі працює слідчо-оперативна група, яка проводить опитування водія і свідків автопригоди.

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Теги: ДТП, жінка, авто
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