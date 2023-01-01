У Луцьку авто збило жінку, вона отримала численні травми
Сьогодні, 20:45
У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль Opel збив жінку.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП трапилася увечері 14 грудня.
Непритомну жінку швидкою госпіталізували у медичний заклад.
Як повідомили у швидкій, пацієнтка у важкому стані, була доставлена у міську лікарню з дігнозом: політравма, забій мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, закритий перелом ребер, тупа травма живота.
На місці наразі працює слідчо-оперативна група, яка проводить опитування водія і свідків автопригоди.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП трапилася увечері 14 грудня.
Непритомну жінку швидкою госпіталізували у медичний заклад.
Як повідомили у швидкій, пацієнтка у важкому стані, була доставлена у міську лікарню з дігнозом: політравма, забій мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, закритий перелом ребер, тупа травма живота.
На місці наразі працює слідчо-оперативна група, яка проводить опитування водія і свідків автопригоди.
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