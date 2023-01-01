У Луцьку авто збило жінку, вона отримала численні травми





Як повідомили Інформаційному агентству



Непритомну жінку швидкою госпіталізували у медичний заклад.



Як повідомили у швидкій, пацієнтка у важкому стані, була доставлена у міську лікарню з дігнозом: політравма, забій мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, закритий перелом ребер, тупа травма живота.



На місці наразі працює слідчо-оперативна група, яка проводить опитування водія і свідків автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль Opel збив жінку.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, ДТП трапилася увечері 14 грудня.Непритомну жінку швидкою госпіталізували у медичний заклад.Як повідомили у швидкій, пацієнтка у важкому стані, була доставлена у міську лікарню з дігнозом: політравма, забій мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, закритий перелом ребер, тупа травма живота.На місці наразі працює слідчо-оперативна група, яка проводить опитування водія і свідків автопригоди.

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