Рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя: на якому місці Волинь





Волинська область опинилася серед лідерів, йдеться у



Цей рейтинг є авторською розробкою дослідницької лабораторії Rating Lab та впроваджений на потужностях платформи для онлайн-досліджень Rating Online.



Індекс побудований на результатах опитування майже 9000 респондентів в 22-х областях та м. Києві, які давали оцінки власним містам і селам за 22-ма показниками: емоційне сприйняття свого населеного пункту, рівень цивільної безпеки, рівень освіти і медицини, впорядкованість свого населеного пункту, економічні можливості.



У загальному аналізі, найкращі оцінки отримало емоційне сприйняття свого населеного пункту (0.7), а найгірші – економічні можливості (-0.9) (значення коливаються від -3 до 3). Емоційне сприйняття – єдиний індекс, де жодна область не отримала від’ємне значення. Рівень цивільної безпеки в середньому по країні оцінили на 0.3 бали, медицини і освіти на 0.2, а впорядкованості на 0.1.



Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3). За ним слідують ряд областей, які мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська (0.3), Київська (0.2) та Хмельницька (0.2) області.



«Області-середнячки» з більш нейтральними оцінками (значення індексу коливається від +0.1 до -0.1) – це Чернівецька, Черкаська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Дніпропетровська. Ще ряд регіонів отримали від’ємні значення індексу на рівні від -0.2 до -0.3: Житомирська, Полтавська, Кіровоградська та Сумська області. Найгірші оцінки мають Запорізька (-0.5), Миколаївська (-0.5) та Херсонська (-1.0) області.



Також Київ – єдиний регіон, де значення Індексу економічних можливостей позитивне, тоді як у решти 22 регіонів – від’ємне.



Лідерами за оцінками рівня цивільної безпеки є ряд західних та центральних областей, а саме: Івано-Франківська (0.9), Волинська (0.8), Львівська (0.8), Тернопільська (0.7), Вінницька (0.7), Хмельницька (0.7), Чернівецька (0.6) та Черкаська (0.6). Київ посів за цим показником лише 13 місце (0.4), а найгірші оцінки отримали: Херсонська (-1.3), Запорізька (-0.8), Дніпропетровська (-0.3) та Миколаївська (-0.2) області, де оцінки рівня цивільної безпеки мають від’ємні значення.



Лідерами за оцінками рівня освіти та медицини є Київ (0.9), Чернівецька (0.6), Івано-Франківська (0.6), Волинська (0.5), Одеська (0.4), Львівська (0.4), Хмельницька (0.4) та Рівненська (0.4). Найгірші оцінки отримали: Херсонська (-0,9), Миколаївська (-0.4) та Запорізька (-0.3), де оцінки рівня освіти та медицини мають від’ємні значення.



Довідково:



Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше в 22-х областях та м. Києві, які мають доступ до інтернету і користуються смартфоном (понад 80% дорослого населення). Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької обл., та загалом у Донецькій, Луганській обл. та АР Крим.



Вибіркова сукупність: 8572 респондентів, або мінімум 350 респондентів на область (проживання респондента станом на момент опитування). Похибка на рівні області не більше 5%. Терміни проведення опитування: 22 листопада - 2 грудня 2023. Метод: Онлайн опитування (CAWI) через месенджери та соціальні мережі. Для досягнення випадкового відбору і максимального охоплення було здійснено 2,287 млн. спроб контакту, якими досягнуто 69250 респондентів, з них:



-відкрили, але не почали опитування – 45170

-почали і не завершили – 15508

-завершили – 8572 респондентів

-Response Rate (досяжність): 12,4%



Дослідження підготовлено Маріанною Ткалич, Тетяною Скрипченко, Євгеном Кротевичем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні презентували перший рейтинг регіонів за Індексом місцевого благополуччя.Волинська область опинилася серед лідерів, йдеться у результатах дослідження.Цей рейтинг є авторською розробкою дослідницької лабораторії Rating Lab та впроваджений на потужностях платформи для онлайн-досліджень Rating Online.Індекс побудований на результатах опитування майже 9000 респондентів в 22-х областях та м. Києві, які давали оцінки власним містам і селам за 22-ма показниками: емоційне сприйняття свого населеного пункту, рівень цивільної безпеки, рівень освіти і медицини, впорядкованість свого населеного пункту, економічні можливості.У загальному аналізі, найкращі оцінки отримало емоційне сприйняття свого населеного пункту (0.7), а найгірші – економічні можливості (-0.9) (значення коливаються від -3 до 3). Емоційне сприйняття – єдиний індекс, де жодна область не отримала від’ємне значення. Рівень цивільної безпеки в середньому по країні оцінили на 0.3 бали, медицини і освіти на 0.2, а впорядкованості на 0.1.Першість у рейтингу регіонів за Індексом місцевого благополуччя (LWBI) впевнено посідає Київ (0,9 балів за шкалою від -3 до +3). За ним слідують ряд областей, які мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська (0.3), Київська (0.2) та Хмельницька (0.2) області.«Області-середнячки» з більш нейтральними оцінками (значення індексу коливається від +0.1 до -0.1) – це Чернівецька, Черкаська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Дніпропетровська. Ще ряд регіонів отримали від’ємні значення індексу на рівні від -0.2 до -0.3: Житомирська, Полтавська, Кіровоградська та Сумська області. Найгірші оцінки мають Запорізька (-0.5), Миколаївська (-0.5) та Херсонська (-1.0) області.Також Київ – єдиний регіон, де значення Індексу економічних можливостей позитивне, тоді як у решти 22 регіонів – від’ємне.Лідерами за оцінками рівня цивільної безпеки є ряд західних та центральних областей, а саме: Івано-Франківська (0.9), Волинська (0.8), Львівська (0.8), Тернопільська (0.7), Вінницька (0.7), Хмельницька (0.7), Чернівецька (0.6) та Черкаська (0.6). Київ посів за цим показником лише 13 місце (0.4), а найгірші оцінки отримали: Херсонська (-1.3), Запорізька (-0.8), Дніпропетровська (-0.3) та Миколаївська (-0.2) області, де оцінки рівня цивільної безпеки мають від’ємні значення.Лідерами за оцінками рівня освіти та медицини є Київ (0.9), Чернівецька (0.6), Івано-Франківська (0.6), Волинська (0.5), Одеська (0.4), Львівська (0.4), Хмельницька (0.4) та Рівненська (0.4). Найгірші оцінки отримали: Херсонська (-0,9), Миколаївська (-0.4) та Запорізька (-0.3), де оцінки рівня освіти та медицини мають від’ємні значення.

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