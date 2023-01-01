Бюджет треба витрачати на військо, - волинський депутат, який воює у ЗСУ

Олег Тимосевич.



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Для Олега Тимосевича війна з росією почалася не в 2022 році – ще з початку вторгнення росіян на Донбас він активно включився у допомогу військовим формуванням, які базувалися у Володимирі і не тільки. Тож і з першого дня повномасштабного вторгнення з головою пірнув у волонтерство, разом з колегами з ГО «Об’єднання Активіст» закриваючи найгарячіші потреби військових, поєднував це з професійною та депутатською діяльністю.



«Рік тому, відчуваючи, що держава вже підхопила основні напрямки забезпечення війська, прийняв рішення мобілізуватися», – розповідає Олег Тимосевич. Службу він проходить у 55-му окремому батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони.



«Намагаюся всі питання, які пропонуються до розгляду міської ради, вивчати дистанційно. За цей рік бути присутнім безпосередньо на сесії зміг лише раз під час короткої відпустки, оскільки батальйон виконує завдання у східних областях і приїжджати на засідання у Володимир немає можливості. Та і юридично механізм участі депутатів у роботі органів місцевого самоврядування під час виконання завдань у зоні бойових дій відсутній», – пояснює Олег Тимосевич.



Свої ідеї та пропозиції щодо питань, які виносяться на сесію, озвучує колегам по фракції. Згодом переглядає відеозаписи засідання, таким чином лишаючись в курсі подій. Хоча, зауважує, дистанційно якість роботи не та.



Як людина, яка бачить ситуацію у війську зсередини, Олег Тимосевич зауважує, що громадськість і представники місцевого самоврядування недостатньо приділяють уваги контролю за використанням коштів і, виділивши гроші на сесії, так би мовити, відкупляються таким чином від військових.



«Моя позиція щодо бюджетних коштів – і бруківка, і ремонти потрібні за необхідності, але в міру. Іноді ж бачимо, що ці витрати переходять межі здорового глузду – вочевидь, через відсутність контролю. Також переконаний, що кошти треба спрямовувати лише на ті військові частини, які виконують бойові завдання, відбиваючи агресію рф на південно-східних кордонах. Бо якщо не втримають вони, то і в тилу не буде кому відстояти. Тому – ніяких меблів і ремонтів чи придбання автомобілів для поліцейських, які перебувають за тисячу кілометрів від фронту. Все – лише для стримування і відбиття атак ворога», – наголошує депутат-військовий.



Олег Тимосевич згадує: будучи на сесії міської ради у серпні, закликав колег, зокрема чоловіків з числа депутатів та чиновників, йти в армію і служити на захист Україні. Однак (окрім тих, хто вже перебуває в лавах ЗСУ) ніхто не відгукнувся.



«Коли буваю у місті, найбільше мене підкошує відчуття, що для більшості мешканців війни ніби й не існує. Лише ті, в кого хтось у родині воює, відчувають її», – каже він і нагадує: війна не закінчилася, а ворог активно переводить економіку воєнні рейки, тож якщо хочемо швидшої перемоги, кожен має робити щось для того, аби її наблизити.



На фото: Олег Тимосевич (ліворуч) з волонтером Андрієм Дячуком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лавах Збройних сил України із російськими загарбниками воює депутат Володимирської міськрадиПро це пише Слово правди Для Олега Тимосевича війна з росією почалася не в 2022 році – ще з початку вторгнення росіян на Донбас він активно включився у допомогу військовим формуванням, які базувалися у Володимирі і не тільки. Тож і з першого дня повномасштабного вторгнення з головою пірнув у волонтерство, разом з колегами з ГО «Об’єднання Активіст» закриваючи найгарячіші потреби військових, поєднував це з професійною та депутатською діяльністю.«Рік тому, відчуваючи, що держава вже підхопила основні напрямки забезпечення війська, прийняв рішення мобілізуватися», – розповідає Олег Тимосевич. Службу він проходить у 55-му окремому батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони.«Намагаюся всі питання, які пропонуються до розгляду міської ради, вивчати дистанційно. За цей рік бути присутнім безпосередньо на сесії зміг лише раз під час короткої відпустки, оскільки батальйон виконує завдання у східних областях і приїжджати на засідання у Володимир немає можливості. Та і юридично механізм участі депутатів у роботі органів місцевого самоврядування під час виконання завдань у зоні бойових дій відсутній», – пояснює Олег Тимосевич.Свої ідеї та пропозиції щодо питань, які виносяться на сесію, озвучує колегам по фракції. Згодом переглядає відеозаписи засідання, таким чином лишаючись в курсі подій. Хоча, зауважує, дистанційно якість роботи не та.Як людина, яка бачить ситуацію у війську зсередини, Олег Тимосевич зауважує, що громадськість і представники місцевого самоврядування недостатньо приділяють уваги контролю за використанням коштів і, виділивши гроші на сесії, так би мовити, відкупляються таким чином від військових.«Моя позиція щодо бюджетних коштів – і бруківка, і ремонти потрібні за необхідності, але в міру. Іноді ж бачимо, що ці витрати– вочевидь, через відсутність контролю. Також переконаний, що кошти треба спрямовувати лише на ті військові частини, які виконують бойові завдання, відбиваючи агресію рф на південно-східних кордонах. Бо якщо не втримають вони, то і в тилу не буде кому відстояти. Тому – ніяких меблів і ремонтів чи придбання автомобілів для поліцейських, які перебувають за тисячу кілометрів від фронту. Все – лише для стримування і відбиття атак ворога», – наголошує депутат-військовий.Олег Тимосевич згадує: будучи на сесії міської ради у серпні, закликав колег, зокрема чоловіків з числа депутатів та чиновників, йти в армію і служити на захист Україні. Однак (окрім тих, хто вже перебуває в лавах ЗСУ) ніхто не відгукнувся.«Коли буваю у місті, найбільше мене підкошує відчуття, що для більшості мешканців війни ніби й не існує. Лише ті, в кого хтось у родині воює, відчувають її», – каже він і нагадує: війна не закінчилася, а ворог активно переводить економіку воєнні рейки, тож якщо хочемо швидшої перемоги, кожен має робити щось для того, аби її наблизити.

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