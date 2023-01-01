У Луцьку зросте кількість дітей, яких харчуватимуть у школах безплатно
Сьогодні, 17:57
Безплатне харчування у 2024 році у школах Луцька можуть отримати понад 4,4 тисячі дітей, які належать до 12 пільгових категорій.
У попередньому семестрі 2023 року місто оплачувало харчування майже чотирьох тисяч учнів, пише Суспільне.
В Луцькій міській раді оприлюднили проєкт рішення "Про грошові норми на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на ІІ семестр 2023/2024 навчального року".
У документі йдеться, що безплатним харчуванням необхідно забезпечити учнів 12 пільгових категорій:
- 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;
- 681 дитину із малозабезпечених сімей;
- 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
- 882 дитини з числа переселенців чи тих, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій;
- 74 дитини, якій надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";
- 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;
- 196 дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть участь у бойових діях;
- 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених;
- 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;
- 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької громади № 1;
- 261 вихованців комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".
У проєкті рішення Луцької міської ради зазначили, що для 11-ти із 12-ти пільгових категорій вартість однієї порції становитиме 50 гривень. У другому семестрі 2023-го порція коштувала 40 грн.
Для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру місто оплачуватиме порції за 60 грн.
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У попередньому семестрі 2023 року місто оплачувало харчування майже чотирьох тисяч учнів, пише Суспільне.
В Луцькій міській раді оприлюднили проєкт рішення "Про грошові норми на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на ІІ семестр 2023/2024 навчального року".
У документі йдеться, що безплатним харчуванням необхідно забезпечити учнів 12 пільгових категорій:
- 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;
- 681 дитину із малозабезпечених сімей;
- 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
- 882 дитини з числа переселенців чи тих, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій;
- 74 дитини, якій надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";
- 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;
- 196 дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть участь у бойових діях;
- 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених;
- 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;
- 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької громади № 1;
- 261 вихованців комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".
У проєкті рішення Луцької міської ради зазначили, що для 11-ти із 12-ти пільгових категорій вартість однієї порції становитиме 50 гривень. У другому семестрі 2023-го порція коштувала 40 грн.
Для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру місто оплачуватиме порції за 60 грн.
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