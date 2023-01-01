У Луцьку зросте кількість дітей, яких харчуватимуть у школах безплатно





У попередньому семестрі 2023 року місто оплачувало харчування майже чотирьох тисяч учнів, пише



В Луцькій міській раді оприлюднили проєкт рішення "Про грошові норми на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на ІІ семестр 2023/2024 навчального року".



У документі йдеться, що безплатним харчуванням необхідно забезпечити учнів 12 пільгових категорій:



- 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;

- 681 дитину із малозабезпечених сімей;

- 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

- 882 дитини з числа переселенців чи тих, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій;

- 74 дитини, якій надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";

- 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;

- 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;

- 196 дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть участь у бойових діях;

- 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених;

- 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;

- 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької громади № 1;

- 261 вихованців комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".



У проєкті рішення Луцької міської ради зазначили, що для 11-ти із 12-ти пільгових категорій вартість однієї порції становитиме 50 гривень. У другому семестрі 2023-го порція коштувала 40 грн.



Для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру місто оплачуватиме порції за 60 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безплатне харчування у 2024 році у школах Луцька можуть отримати понад 4,4 тисячі дітей, які належать до 12 пільгових категорій.У попередньому семестрі 2023 року місто оплачувало харчування майже чотирьох тисяч учнів, пише Суспільне В Луцькій міській раді оприлюднили проєкт рішення "Про грошові норми на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на ІІ семестр 2023/2024 навчального року".У документі йдеться, що безплатним харчуванням необхідно забезпечити учнів 12 пільгових категорій:- 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;- 681 дитину із малозабезпечених сімей;- 214 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;- 882 дитини з числа переселенців чи тих, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій;- 74 дитини, якій надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";- 132 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;- 1779 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;- 196 дітей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть участь у бойових діях;- 30 дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених;- 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;- 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької громади № 1;- 261 вихованців комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".У проєкті рішення Луцької міської ради зазначили, що для 11-ти із 12-ти пільгових категорій вартість однієї порції становитиме 50 гривень. У другому семестрі 2023-го порція коштувала 40 грн.Для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру місто оплачуватиме порції за 60 грн.

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