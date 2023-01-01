Міськрада на Волині виділила на ЗСУ понад 300 мільйонів

Володимирська міськрада затвердила бюджет на наступний рік. Цьогоріч на потреби захисників скерували понад 300 мільйонів гривень.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаДепутати міської ради прийняли, за яким житиме громада у 2024 році. Значну частину бюджету загальним обсягом 416,1 млн грн заклали на захищені статті видатків, на соцзахист населення та на забезпечення життєдіяльності нашої громади.Єдині капітальні видатки у сумі 1,9 млн грн передбачені в бюджеті на реабілітаційний центр, який буде головним проєктом наступного року.«Окрім цього, на сесії підтримали мою пропозицію щодо виділення у 2024 році 3 млн грн на дрони та 5 млн на закупівлю вантажівки для ЗСУ. Внесли також зміни до цьогорічного бюджету, які передбачають перерозподіл коштів у сумі 3,5 млн грн на придбання БпЛА, виділення 2 млн грн на укріплення кордону та спрямування коштів із субвенції "соцеконому" на закупівлю дронів», - зазначив Пальонка..«Підсумовуючи цьогорічний бюджет, на потреби військових нам вдалось виділити 302,4 млн гривень», - додав він.