Міськрада на Волині виділила на ЗСУ понад 300 мільйонів

Міськрада на Волині виділила на ЗСУ понад 300 мільйонів
Володимирська міськрада затвердила бюджет на наступний рік. Цьогоріч на потреби захисників скерували понад 300 мільйонів гривень.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Депутати міської ради прийняли головний фінансовий документ, за яким житиме громада у 2024 році. Значну частину бюджету загальним обсягом 416,1 млн грн заклали на захищені статті видатків, на соцзахист населення та на забезпечення життєдіяльності нашої громади.

Єдині капітальні видатки у сумі 1,9 млн грн передбачені в бюджеті на реабілітаційний центр, який буде головним проєктом наступного року.

«Окрім цього, на сесії підтримали мою пропозицію щодо виділення у 2024 році 3 млн грн на дрони та 5 млн на закупівлю вантажівки для ЗСУ. Внесли також зміни до цьогорічного бюджету, які передбачають перерозподіл коштів у сумі 3,5 млн грн на придбання БпЛА, виділення 2 млн грн на укріплення кордону та спрямування коштів із субвенції "соцеконому" на закупівлю дронів», - зазначив Пальонка..

«Підсумовуючи цьогорічний бюджет, на потреби військових нам вдалось виділити 302,4 млн гривень», - додав він.

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Теги: бюджет, гроші
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