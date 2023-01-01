Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
На Волині родинам загиблих військовослужбовців прикордонної служби вручили посмертні нагороди Героїв.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Указами Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) прикордонників, які загинули під час виконання бойових завдань:

- старшого сержанта Олега Пастухова;
- сержанта Михайла Чопа;
- старшого солдата Вадима Гошка;
- старшого солдата Костянтина Кіріка;
- старшого солдата Руслана Макарчука;
- старшого солдата Дмитра Максимчука.
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого солдата Олександра Жипу.
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

Нагороди сім’ям загиблих воїнів вручили сьогодні у храмі великомученика Григорія Переможця у Луцьку.
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

Вшанувавши пам'ять загиблих воїнів, прикордонники разом з рідними помолилися за упокій їхніх душ.
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

«Дякуємо вам за наших Героїв, за те, що віддали найдорожче. Нехай Всемилостивий Господь своїм бальзамом укріпить ваші душі, отішить в часі такого важкого випробування і дасть сили жити далі. Царство небесне та вічний спокій загиблим воїнам-прикордонникам», - звернувся до рідних військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

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Теги: загиблі, війна
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