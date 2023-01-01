Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні
Сьогодні, 16:43
На Волині родинам загиблих військовослужбовців прикордонної служби вручили посмертні нагороди Героїв.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Указами Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) прикордонників, які загинули під час виконання бойових завдань:
- старшого сержанта Олега Пастухова;
- сержанта Михайла Чопа;
- старшого солдата Вадима Гошка;
- старшого солдата Костянтина Кіріка;
- старшого солдата Руслана Макарчука;
- старшого солдата Дмитра Максимчука.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого солдата Олександра Жипу.
Нагороди сім’ям загиблих воїнів вручили сьогодні у храмі великомученика Григорія Переможця у Луцьку.
Вшанувавши пам'ять загиблих воїнів, прикордонники разом з рідними помолилися за упокій їхніх душ.
«Дякуємо вам за наших Героїв, за те, що віддали найдорожче. Нехай Всемилостивий Господь своїм бальзамом укріпить ваші душі, отішить в часі такого важкого випробування і дасть сили жити далі. Царство небесне та вічний спокій загиблим воїнам-прикордонникам», - звернувся до рідних військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Указами Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) прикордонників, які загинули під час виконання бойових завдань:
- старшого сержанта Олега Пастухова;
- сержанта Михайла Чопа;
- старшого солдата Вадима Гошка;
- старшого солдата Костянтина Кіріка;
- старшого солдата Руслана Макарчука;
- старшого солдата Дмитра Максимчука.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого солдата Олександра Жипу.
Нагороди сім’ям загиблих воїнів вручили сьогодні у храмі великомученика Григорія Переможця у Луцьку.
Вшанувавши пам'ять загиблих воїнів, прикордонники разом з рідними помолилися за упокій їхніх душ.
«Дякуємо вам за наших Героїв, за те, що віддали найдорожче. Нехай Всемилостивий Господь своїм бальзамом укріпить ваші душі, отішить в часі такого важкого випробування і дасть сили жити далі. Царство небесне та вічний спокій загиблим воїнам-прикордонникам», - звернувся до рідних військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
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