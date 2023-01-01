Нагороди загиблих прикордонників на Волині отримали їхні рідні

На Волині родинам загиблих військовослужбовців прикордонної служби вручили посмертні нагороди Героїв.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.Указами Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) прикордонників, які загинули під час виконання бойових завдань:- старшого сержанта- сержанта- старшого солдата- старшого солдата- старшого солдата- старшого солдатаМедаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого солдатаНагороди сім’ям загиблих воїнів вручили сьогодні у храмі великомученика Григорія Переможця у Луцьку.Вшанувавши пам'ять загиблих воїнів, прикордонники разом з рідними помолилися за упокій їхніх душ.«Дякуємо вам за наших Героїв, за те, що віддали найдорожче. Нехай Всемилостивий Господь своїм бальзамом укріпить ваші душі, отішить в часі такого важкого випробування і дасть сили жити далі. Царство небесне та вічний спокій загиблим воїнам-прикордонникам», - звернувся до рідних військовий капелан протоієрей