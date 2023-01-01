У Луцьку засудили сутенера, але презервативи йому повернуть

У Луцьку засудили сутенера, але презервативи йому повернуть
Чоловіка, який організовував зустрічі з клієнтами для знайомої повії, у Луцьку засудили до півтора року умовного терміну.

Він отримував відсоток від оплати, але який саме – слідство не уточнює. Чоловіка визнали винним у звідництві, пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, на початку серпня цього року обвинувачений дізнався, що його знайома надає сексуальні послуги за гроші. Чоловік запропонував їй допомогу в пошуку клієнтів. У вересні він приїхав з нею до Луцька, тоді ж розмістив на одному з сайтів оголошення про надання секс-послуг.

Коли на контакт вийшов перший клієнт, сутенер організував для нього зустріч у готелі «Кедем» на вулиці Теремнівській. Скільки він отримав за своє посередництво, у вироку не вказано.

Слідство зафіксувало ще два випадки, після чого його затримали. Щодо Максима Р. відкрили кримінальне провадження. Відомо, що в процесі розслідування він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій визнав себе винним та погодився на обумовлене сторонами покарання.

На засіданні 11 грудня суддя Андрій Сівчук цю угоду затвердив. Відтак Максима Р. визнали винним у порушенні ч.2 ст. 302 ККУ (звідництво) і призначили йому півтора роки іспитового терміну. Також суддя постановив повернути чоловікові вилучений мобільний телефон і презервативи.

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Теги: суд, Волинь
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