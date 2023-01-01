Через стрімкі пологи немовля на Волині народилося вдома
Сьогодні, 16:03
Працівникам екстреної медичної допомоги на Волині довелося приймати пологи на дому.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
День для бригади екстреної медичної допомоги Володимирського відділення ЕМД розпочався з виклику до вагітної. Дзвонила мама вагітної, яка повідомила, що у дочки це друга вагітність, термін вагітності 39-40 тижнів.
По прибуттю фахівці бригади ЕМД провели детальний огляд вагітної і зрозуміли, що часу на роздуми не має.
Пологи були стрімкі, але завдяки професіоналізму бригади ЕМД пройшли без ускладнень.
За лічені хвилини на світ з’явився здоровий, доношений хлопчик.
Після всіх необхідних процедур маму і новонароджене хлопча у задовільному стані доставили на госпіталізацію до пологового відділення закладу охорони здоров’я.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
День для бригади екстреної медичної допомоги Володимирського відділення ЕМД розпочався з виклику до вагітної. Дзвонила мама вагітної, яка повідомила, що у дочки це друга вагітність, термін вагітності 39-40 тижнів.
По прибуттю фахівці бригади ЕМД провели детальний огляд вагітної і зрозуміли, що часу на роздуми не має.
Пологи були стрімкі, але завдяки професіоналізму бригади ЕМД пройшли без ускладнень.
За лічені хвилини на світ з’явився здоровий, доношений хлопчик.
Після всіх необхідних процедур маму і новонароджене хлопча у задовільному стані доставили на госпіталізацію до пологового відділення закладу охорони здоров’я.
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