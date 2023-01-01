Повітряні сили повідомили про «приліт» на Хмельниччині
Сьогодні, 16:15
Росіяни дійсно вдарили ракетами по Старокостянтинову під час попередньої повітряної атаки.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", - сказав він.
При цьому Ігнат не уточнив, куди саме поцілили окупанти. Про людські жертви також невідомо.
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Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", - сказав він.
При цьому Ігнат не уточнив, куди саме поцілили окупанти. Про людські жертви також невідомо.
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