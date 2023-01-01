Повітряні сили повідомили про «приліт» на Хмельниччині

Росіяни дійсно вдарили ракетами по Старокостянтинову під час попередньої повітряної атаки.Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ."Відбувся пуск ракет і вониу напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", - сказав він.При цьому Ігнат не уточнив, куди саме поцілили окупанти. Про людські жертви також невідомо.