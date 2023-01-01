На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам





Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.



«Сергій Радіоза, Віталій Антонюк, Анатолій Леончук, Руслан Степасюк, Олег Марчук – наші Герої. Усе, що можемо зробити для них – берегти світлу пам’ять про їхній подвиг, самопожертву, любов до України», - зазначив міський голова.



Меморіальні дошки у Грядах будуть ще одним нагадуванням про страшну ціну нашої незалежності.



«Вічна пам’ять і шана нашим полеглим Захисникам», - додав Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На будівлі Грядівського ліцею на Волині встановили пам’ятні дошки полеглим Захисникам – учням закладу.Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська– наші Герої. Усе, що можемо зробити для них – берегти світлу пам’ять про їхній подвиг, самопожертву, любов до України», - зазначив міський голова.Меморіальні дошки у Грядах будуть ще одним нагадуванням про страшну ціну нашої незалежності.«Вічна пам’ять і шана нашим полеглим Захисникам», - додав Борис Карпус.

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