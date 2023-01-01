На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам

На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
На будівлі Грядівського ліцею на Волині встановили пам’ятні дошки полеглим Захисникам – учням закладу.

Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.

«Сергій Радіоза, Віталій Антонюк, Анатолій Леончук, Руслан Степасюк, Олег Марчук – наші Герої. Усе, що можемо зробити для них – берегти світлу пам’ять про їхній подвиг, самопожертву, любов до України», - зазначив міський голова.
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам

Меморіальні дошки у Грядах будуть ще одним нагадуванням про страшну ціну нашої незалежності.
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам

«Вічна пам’ять і шана нашим полеглим Захисникам», - додав Борис Карпус.
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам

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Теги: вшанування, Волинь
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