На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
Сьогодні, 15:48
На будівлі Грядівського ліцею на Волині встановили пам’ятні дошки полеглим Захисникам – учням закладу.
Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
«Сергій Радіоза, Віталій Антонюк, Анатолій Леончук, Руслан Степасюк, Олег Марчук – наші Герої. Усе, що можемо зробити для них – берегти світлу пам’ять про їхній подвиг, самопожертву, любов до України», - зазначив міський голова.
Меморіальні дошки у Грядах будуть ще одним нагадуванням про страшну ціну нашої незалежності.
«Вічна пам’ять і шана нашим полеглим Захисникам», - додав Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
«Сергій Радіоза, Віталій Антонюк, Анатолій Леончук, Руслан Степасюк, Олег Марчук – наші Герої. Усе, що можемо зробити для них – берегти світлу пам’ять про їхній подвиг, самопожертву, любов до України», - зазначив міський голова.
Меморіальні дошки у Грядах будуть ще одним нагадуванням про страшну ціну нашої незалежності.
«Вічна пам’ять і шана нашим полеглим Захисникам», - додав Борис Карпус.
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