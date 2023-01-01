Влада Хмельниччини назвала наслідки прильотів

Ворог сьогодні, 14 грудня,. Постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано.Про це у фейсбуці повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВАЗа його словами, під час повітряної тривоги (14:09 - 14:57), в Старокостянинівській ОТГ Хмельницького району відбувся вибух.Пізніше під час наступної повітряної тривоги (15:36 - 16:15), в районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району, також відбувся вибух.На місцях падіння ракет працюють відповідні служби.«За наявною на цей час інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано», - зазначив Тюрін.