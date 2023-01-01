Влада Хмельниччини назвала наслідки прильотів

Влада Хмельниччини назвала наслідки прильотів
Ворог сьогодні, 14 грудня, атакував Хмельниччину ракетами. Постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано.

Про це у фейсбуці повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, під час повітряної тривоги (14:09 - 14:57), в Старокостянинівській ОТГ Хмельницького району відбувся вибух.

Пізніше під час наступної повітряної тривоги (15:36 - 16:15), в районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району, також відбувся вибух.

На місцях падіння ракет працюють відповідні служби.

«За наявною на цей час інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано», - зазначив Тюрін.


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Теги: ракетна атака, росія
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