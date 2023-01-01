Волинський бюджет-2024 буде меншим, ніж цьогорічний
Сьогодні, 11:09
На Волині обласний бюджет на 2024 рік буде меншим на 150 млн грн, ніж у 2023 році. Орієнтовно він становитиме 1,4 млрд грн.
Про це поінформував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників громадськості, пише у телеграмі начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Загальна тенденція у кожній галузі при формуванні бюджету - передбачають лише захищені статті, тобто заробітну плату та комунальні послуги. Інших видатків просто немає з чого фінансувати.
Наразі ситуація така, адже у зв’язку зі змінами до бюджетного кодексу, зарахування ПДФО з 1 жовтня 2023 року відбувається до державного бюджету. У 2023 році ПДФО становило близько 500 млн грн. У 2024 році цієї доходної бази у нас вже не буде. Водночас необхідно забезпечити ріст мінімальної заробітної плати на 16 %.
Тож у показниках, які доводять до головних розпорядників коштів, взагалі не передбачено ніяких капітальних видатків чи коштів на ремонти. У проєкті передбачають лише обов’язкові виплати.
Нагадаємо, депутати Луцької міськради 29 листопада проголосували за рішення виділити наступного року на потреби Сил оборони не менше 500 мільйонів гривень.
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Про це поінформував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників громадськості, пише у телеграмі начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Загальна тенденція у кожній галузі при формуванні бюджету - передбачають лише захищені статті, тобто заробітну плату та комунальні послуги. Інших видатків просто немає з чого фінансувати.
Наразі ситуація така, адже у зв’язку зі змінами до бюджетного кодексу, зарахування ПДФО з 1 жовтня 2023 року відбувається до державного бюджету. У 2023 році ПДФО становило близько 500 млн грн. У 2024 році цієї доходної бази у нас вже не буде. Водночас необхідно забезпечити ріст мінімальної заробітної плати на 16 %.
Тож у показниках, які доводять до головних розпорядників коштів, взагалі не передбачено ніяких капітальних видатків чи коштів на ремонти. У проєкті передбачають лише обов’язкові виплати.
Нагадаємо, депутати Луцької міськради 29 листопада проголосували за рішення виділити наступного року на потреби Сил оборони не менше 500 мільйонів гривень.
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