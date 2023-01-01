Волинський бюджет-2024 буде меншим, ніж цьогорічний

На Волині обласний бюджет на 2024 рік буде меншим на 150 млн грн, ніж у 2023 році. Орієнтовно він становитиме 1,4 млрд грн.Про це поінформував директор департаменту фінансів облдержадміністраціїпід час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників громадськості, пише у телеграмі начальник ОВАЗагальна тенденція у кожній галузі при формуванні бюджету - передбачають лише захищені статті, тобто заробітну плату та комунальні послуги. Інших видатків просто немає з чого фінансувати.Наразі ситуація така, адже у зв’язку зі змінами до бюджетного кодексу, зарахування ПДФО з 1 жовтня 2023 року відбувається до державного бюджету. У 2023 році ПДФО становило близько 500 млн грн. У 2024 році цієї доходної бази у нас вже не буде. Водночас необхідно забезпечити ріст мінімальної заробітної плати на 16 %.Тож у показниках, які доводять до головних розпорядників коштів, взагалі не передбачено ніяких капітальних видатків чи коштів на ремонти. У проєкті передбачають лише обов’язкові виплати.Нагадаємо, депутати Луцької міськради 29 листопадавиділити наступного року на потреби Сил оборони не менше 500 мільйонів гривень.