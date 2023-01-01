На кордоні з Польщею у чергах стоять 2100 вантажівок





Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає кореспондент



«На жаль, блокування чотирьох напрямків продовжується. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх цих чотирьох (пунктах пропуску на українсько-польському кордоні – ред.) у бік України у чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів, найбільше – це навпроти пунктів пропуску «Шегині» і «Рава-Руська», - сказав він.



Відповідаючи на питання про черги на в’їзд до Польщі, Демченко зазначив, що йдеться про тисячі транспортних засобів, які очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.



За його словами, найбільш інтенсивний рух відбувається на напрямку пункту пропуску «Краківець».



«Але, звісно, це не додає тої необхідності у перевезеннях, як це було до 6 листопада. А, наприклад, пункт пропуску «Ягодин» (цей напрямок раніше був повністю перекваліфікований під вантажні перевезення), то там раніше за добу перетинали кордон десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів у обидва напрямки. Зараз ця кількість коливається десь на рівні 120-140 (цих транспортних засобів – ред.)», - сказав речник.



Він поінформував, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску «Ягодин» прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.



«Якщо говорити про «Раву-Руську» і «Краківець», то це до 6 листопада за добу перетинало кордон десь по 600 вантажівок у обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилася удвічі або і утричі», - розповів Демченко.



Як повідомлялося, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.



23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок п’ятниці на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби, передає кореспондент Укрінформу «На жаль, блокування чотирьох напрямків продовжується. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх цих чотирьох (пунктах пропуску на українсько-польському кордоні – ред.) у бік України у чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів, найбільше – це навпроти пунктів пропуску «Шегині» і «Рава-Руська», - сказав він.Відповідаючи на питання про черги на в’їзд до Польщі, Демченко зазначив, що йдеться про тисячі транспортних засобів, які очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.За його словами, найбільш інтенсивний рух відбувається на напрямку пункту пропуску «Краківець».«Але, звісно, це не додає тої необхідності у перевезеннях, як це було до 6 листопада. А, наприклад, пункт пропуску «Ягодин» (цей напрямок раніше був повністю перекваліфікований під вантажні перевезення), то там раніше за добу перетинали кордон десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів у обидва напрямки. Зараз ця кількість коливається десь на рівні 120-140 (цих транспортних засобів – ред.)», - сказав речник.Він поінформував, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску «Ягодин» прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.«Якщо говорити про «Раву-Руську» і «Краківець», то це до 6 листопада за добу перетинало кордон десь по 600 вантажівок у обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилася удвічі або і утричі», - розповів Демченко.Як повідомлялося,. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

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