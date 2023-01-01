Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком

Владиславом Величком, який майже пять місяців вважався зниклим безвісти.



Про це пише видання



"30 листопада в с. Замостя Карасинського старостинського округу провели в останню земну дорогу українського Героя Владислава Величка, який ціною власного життя боронив нашу країну від ворога.



Старший стрілець Владислав Величко загинув в районі Соледара при виконанні бойового завдання ще 1 липня 2023 року. І лише нещодавно його смерть підтвердилась.



Висловлюємо щирі співчуття дружині Любі, мамі Галині Данилівні, татові Василю Володимировичу та всій родині", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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