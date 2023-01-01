Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком

Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
На Волині попрощались із Героєм Владиславом Величком, який майже пять місяців вважався зниклим безвісти.

Про це пише видання "Нова доба".

"30 листопада в с. Замостя Карасинського старостинського округу провели в останню земну дорогу українського Героя Владислава Величка, який ціною власного життя боронив нашу країну від ворога.

Старший стрілець Владислав Величко загинув в районі Соледара при виконанні бойового завдання ще 1 липня 2023 року. І лише нещодавно його смерть підтвердилась.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Любі, мамі Галині Данилівні, татові Василю Володимировичу та всій родині", - йдеться в повідомленні.
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком
Майже п'ять місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Владиславом Величком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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