«Ми пожинаємо плоди несправедливого закриття шахт», - міський голова Нововолинська Борис Карпус
Сьогодні, 10:00
У Нововолинську впроваджують трансформацію вугільного регіону, яка передбачає у тому числі підтримку шахтарів, зокрема – їхню перекваліфікацію.
Про це розповів Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Сталося багато речей, до яких призвело несправедливе закриття шахт, а тепер ми пожинаєм ці плоди. Людей не навчили, соціалки не дали, територію не загосподарювали нормально з екологічної точки зору, тому ми включаємося активно в цей процес.
Сподіваюся, що голова ОВА Юрій Погуляйко підпише розпорядження про створення робочої групи і написання плану справедливої трансформації Волині як вугільного регіону. Це вже буде стратегічний документ.
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В результаті має бути комфорт для мешканців вугільних територій. Це масштабне питання. Крім того, вугільна трансформація передбачає допомогу сім’ям шахтарів. Вугільникам і членам їх родин треба надати можливість отримувати нові знання. Можливо, ми б у Нововолинську заснували новий навчальний заклад, щоб можна було перенавчати шахтарів. Треба розуміти, що ландшафт потреб робочої сили змінюється кардинально», - розповів Борис Карпус.
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Довідково. Національна програма трансформації вугільних регіонів була оголошена у 2020 році і має на меті зниження обсягів використання вугілля в енергетиці, диверсифікація економіки вугільних регіонів, створення нових точок економічного зростання та заміщення надходжень від вугільних підприємств.
Фундаментом програми трансформації вугільних регіонів є справедливість. Тому в її розробку безпосередньо залучені жителі вугільних регіонів – шахтарі та члени їхніх родин, місцева влада, профспілки та бізнес.
«Відмова від викопних видів палива буде відбуватися поступово та паралельно зі справедливою трансформацією вугільних регіонів. Для нас на першому місці стоїть соціальний аспект – перекваліфікувати людей, забезпечити їх робочими місцями, справедливо поставитись до ветеранів, які все життя працювали на шахтах», - повідомили у Міністерстві енергетики України.
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Про це розповів Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Сталося багато речей, до яких призвело несправедливе закриття шахт, а тепер ми пожинаєм ці плоди. Людей не навчили, соціалки не дали, територію не загосподарювали нормально з екологічної точки зору, тому ми включаємося активно в цей процес.
Сподіваюся, що голова ОВА Юрій Погуляйко підпише розпорядження про створення робочої групи і написання плану справедливої трансформації Волині як вугільного регіону. Це вже буде стратегічний документ.
Читайте також: «Підтримка ЗСУ - у пріоритеті, аби нашою бруківкою не ходили чоботи окупантів», - Борис Карпус
В результаті має бути комфорт для мешканців вугільних територій. Це масштабне питання. Крім того, вугільна трансформація передбачає допомогу сім’ям шахтарів. Вугільникам і членам їх родин треба надати можливість отримувати нові знання. Можливо, ми б у Нововолинську заснували новий навчальний заклад, щоб можна було перенавчати шахтарів. Треба розуміти, що ландшафт потреб робочої сили змінюється кардинально», - розповів Борис Карпус.
Читайте також: Через блокаду польського кордону підприємства у Нововолинську готові зупиняти виробництва
Довідково. Національна програма трансформації вугільних регіонів була оголошена у 2020 році і має на меті зниження обсягів використання вугілля в енергетиці, диверсифікація економіки вугільних регіонів, створення нових точок економічного зростання та заміщення надходжень від вугільних підприємств.
Фундаментом програми трансформації вугільних регіонів є справедливість. Тому в її розробку безпосередньо залучені жителі вугільних регіонів – шахтарі та члени їхніх родин, місцева влада, профспілки та бізнес.
«Відмова від викопних видів палива буде відбуватися поступово та паралельно зі справедливою трансформацією вугільних регіонів. Для нас на першому місці стоїть соціальний аспект – перекваліфікувати людей, забезпечити їх робочими місцями, справедливо поставитись до ветеранів, які все життя працювали на шахтах», - повідомили у Міністерстві енергетики України.
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