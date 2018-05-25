«Ми пожинаємо плоди несправедливого закриття шахт», - міський голова Нововолинська Борис Карпус

У Нововолинську впроваджують трансформацію вугільного регіону, яка передбачає у тому числі підтримку шахтарів, зокрема – їхню перекваліфікацію.Про це розповів Нововолинський міський голова- розповів Борис Карпус.Читайте також:Національна програма трансформації вугільних регіонів була оголошена у 2020 році і має на меті зниження обсягів використання вугілля в енергетиці, диверсифікація економіки вугільних регіонів, створення нових точок економічного зростання та заміщення надходжень від вугільних підприємств.Фундаментом програми трансформації вугільних регіонів є справедливість. Тому в її розробку безпосередньо залучені жителі вугільних регіонів – шахтарі та члени їхніх родин, місцева влада, профспілки та бізнес.«Відмова від викопних видів палива буде відбуватися поступово та паралельно зі справедливою трансформацією вугільних регіонів. Для нас на першому місці стоїть соціальний аспект – перекваліфікувати людей, забезпечити їх робочими місцями, справедливо поставитись до ветеранів, які все життя працювали на шахтах», - повідомили у Міністерстві енергетики України.