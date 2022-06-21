Аварія на Волині: перекинулося авто, водія деблокували рятувальники

Аварія на Волині: перекинулося авто, водія деблокували рятувальники
Волинські рятувальники деблокували водія автомобіля, що потрапив у ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Учора ввечері, 30 листопада, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк деблокували водія автомобіля, що перекинувся на вулиці Шковороди.

За допомогою пристрою «лебідка» на пожежному автомобілі транспортний засіб поставили на дорогу.
Аварія на Волині: перекинулося авто, водія деблокували рятувальники
Аварія на Волині: перекинулося авто, водія деблокували рятувальники

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Теги: Волинь, Шацьк, водій, рятувальники
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