Аварія на Волині: перекинулося авто, водія деблокували рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Учора ввечері, 30 листопада, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк деблокували водія автомобіля, що перекинувся на вулиці Шковороди.



За допомогою пристрою «лебідка» на пожежному автомобілі транспортний засіб поставили на дорогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники деблокували водія автомобіля, що потрапив у ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Учора ввечері, 30 листопада, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк деблокували водія автомобіля, що перекинувся на вулиці Шковороди.За допомогою пристрою «лебідка» на пожежному автомобілі транспортний засіб поставили на дорогу.

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