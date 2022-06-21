Аварія на Волині: перекинулося авто, водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 09:45
Волинські рятувальники деблокували водія автомобіля, що потрапив у ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора ввечері, 30 листопада, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк деблокували водія автомобіля, що перекинувся на вулиці Шковороди.
За допомогою пристрою «лебідка» на пожежному автомобілі транспортний засіб поставили на дорогу.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора ввечері, 30 листопада, рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк деблокували водія автомобіля, що перекинувся на вулиці Шковороди.
За допомогою пристрою «лебідка» на пожежному автомобілі транспортний засіб поставили на дорогу.
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