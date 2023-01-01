У мережі АЗК UPG в продажу зимовий дизель, стійкий до низьких температур





Часто перші відчутні морози приходять в Україну ще восени і можуть стати справжнім випробуванням для водіїв авто із дизельним типом двигуна. Щоб сюрпризи погоди нікого не застали зненацька,



У компанії розповіли, що продукт має зразкові технічні характеристики та, як і решта марок пального на автозаправних комплексах мережі, відповідає стандарту Євро-5.



В Україну дизель приїхав із Близького Сходу. Морозостійке пальне вироблене на високотехнологічному нафтопереробному заводі, розташованому в Кувейті. Відповідно до висновку випробувальної лабораторії, один із найважливіших показників – цетанове число, становить 52 одиниці. Про «чистоту» продукту свідчить і низький вміст сірки – 3,5 мг/кг при допустимій нормі 10 мг/кг. Вміст інших компонентів – мінімальний, що також позитивно впливає на якість роботи двигуна.



В UPG наголосили на перевагах використання високоякісного пального. Окрім відсутності проблем з автомобілем у морозний ранок, наповнюючи бак дизелем із поліпшеними технічними характеристиками, водії оберігають паливну систему машини та дбають про довкілля. Саме стандарт Євро-5 передбачає суворіші вимоги до ступеня очищення від часток, які шкодять екології.



Також це додаткова можливість заощадити: витрати пального стають меншими. Та й взагалі цінова політика на UPG залишається стабільною та лояльною, що, погодьтеся, теж вагомий аргумент під час вибору заправки.



«Пальне з Близького Сходу імпортуємо вже кілька місяців. Цей напрямок ми відкрили влітку та були унікальними на ринку. Зараз нарощуємо поставки, адже задоволені якістю нафтопродуктів та прагнемо пропонувати нашим клієнтам лише найкраще.



Дещо згодом у продажу з’явиться й арктичний дизель, стійкий до наднизьких температур. В Україні такі пікові морози трапляються нечасто і тривають недовго, але й до них потрібно бути готовими», – розповіла маркетинг-директорка мережі Надія Гануліч-Манукян.



Компанія вкотре закликає упевнитися, чи готове ваше авто до зими, яка вже завітала до нас із першими ожеледицями та відчутними морозами. Адже йдеться не лише про комфорт, а й безпеку на дорозі. Важливим пунктом у цій підготовці є і вчасний перехід на пальне, яке найкраще відповідає температурі повітря.



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Фото: Пресофіс АЗК UPG



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До істотних похолодань, притаманних зимовому сезону, готові!Часто перші відчутні морози приходять в Україну ще восени і можуть стати справжнім випробуванням для водіїв авто із дизельним типом двигуна. Щоб сюрпризи погоди нікого не застали зненацька, UPG розпочала продаж зимового дизелю, який забезпечує відмінну роботу двигуна навіть при мінус 21°C. Перша партія високоякісного пального вже сьогодні доступна на кожному АЗК мережі.У компанії розповіли, що продукт має зразкові технічні характеристики та, як і решта марок пального на автозаправних комплексах мережі, відповідає стандарту Євро-5.В Україну дизель приїхав із Близького Сходу. Морозостійке пальне вироблене на високотехнологічному нафтопереробному заводі, розташованому в Кувейті. Відповідно до висновку випробувальної лабораторії, один із найважливіших показників – цетанове число, становить 52 одиниці. Про «чистоту» продукту свідчить і низький вміст сірки – 3,5 мг/кг при допустимій нормі 10 мг/кг. Вміст інших компонентів – мінімальний, що також позитивно впливає на якість роботи двигуна.В UPG наголосили на перевагах використання високоякісного пального. Окрім відсутності проблем з автомобілем у морозний ранок, наповнюючи бак дизелем із поліпшеними технічними характеристиками, водії оберігають паливну систему машини та дбають про довкілля. Саме стандарт Євро-5 передбачає суворіші вимоги до ступеня очищення від часток, які шкодять екології.Також це додаткова можливість заощадити: витрати пального стають меншими. Та й взагалі цінова політика на UPG залишається стабільною та лояльною, що, погодьтеся, теж вагомий аргумент під час вибору заправки.«Пальне з Близького Сходу імпортуємо вже кілька місяців. Цей напрямок ми відкрили влітку та були унікальними на ринку. Зараз нарощуємо поставки, адже задоволені якістю нафтопродуктів та прагнемо пропонувати нашим клієнтам лише найкраще.Дещо згодом у продажу з’явиться й арктичний дизель, стійкий до наднизьких температур. В Україні такі пікові морози трапляються нечасто і тривають недовго, але й до них потрібно бути готовими», – розповіла маркетинг-директорка мережіКомпанія вкотре закликає упевнитися, чи готове ваше авто до зими, яка вже завітала до нас із першими ожеледицями та відчутними морозами. Адже йдеться не лише про комфорт, а й безпеку на дорозі. Важливим пунктом у цій підготовці є і вчасний перехід на пальне, яке найкраще відповідає температурі повітря.Завжди будьте в курсі цін на пальне, акцій та новин мережі, долучившись до офіційного чат-боту АЗК UPG Фото: Пресофіс АЗК UPG

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