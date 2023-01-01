Курс валют у Луцьку 1 грудня
Сьогодні, 09:07
1 грудня готівковий курс долара становить 37.33, продають його за 37.80.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.72, а продають за 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.45.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.72, а продають за 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.45.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія уночі випустила 25 безпілотників та дві ракети
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 1 грудня
Сьогодні, 09:07
Росія не полишає спроб оточити Авдіївку, – Генштаб
Сьогодні, 08:55