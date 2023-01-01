Росія уночі випустила 25 безпілотників та дві ракети

Росія уночі випустила 25 безпілотників та дві ракети
У ніч на 1 грудня 2023 року росія атакувала ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Основний напрямок удару – Південь та Схід країни.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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