Українські захисники знищили минулої доби ще 1280 окупантів

Українські захисники знищили минулої доби ще 1280 окупантів
Протягом доби 30 листопада ЗСУ ліквідували ще 1280 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати росії:

□ особового складу ‒ близько 330040 (+1280) осіб,

□ танків ‒ 5564 (+13) од,

□ бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,

□ артилерійських систем – 7931 (+22) од,

□ РСЗВ – 912 (+2) од,

□ засоби ППО ‒ 602 (+2) од,

□ літаків – 323 (+0) од,

□ гелікоптерів – 324 (+0) од,

□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),

□ крилаті ракети ‒ 1567 (+0),

□ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

□ підводні човни ‒ 1 (+0) од,

□ автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,

□ спеціальна техніка ‒ 1137 (+13).

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Теги: Росія, Україна, війна
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