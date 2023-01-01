Українські захисники знищили минулої доби ще 1280 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Втрати росії:



□ особового складу ‒ близько 330040 (+1280) осіб,



□ танків ‒ 5564 (+13) од,



□ бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,



□ артилерійських систем – 7931 (+22) од,



□ РСЗВ – 912 (+2) од,



□ засоби ППО ‒ 602 (+2) од,



□ літаків – 323 (+0) од,



□ гелікоптерів – 324 (+0) од,



□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),



□ крилаті ракети ‒ 1567 (+0),



□ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



□ підводні човни ‒ 1 (+0) од,



□ автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,



□ спеціальна техніка ‒ 1137 (+13).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 30 листопада ЗСУ ліквідували ще 1280 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.□ особового складу ‒ близько 330040 (+1280) осіб,□ танків ‒ 5564 (+13) од,□ бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,□ артилерійських систем – 7931 (+22) од,□ РСЗВ – 912 (+2) од,□ засоби ППО ‒ 602 (+2) од,□ літаків – 323 (+0) од,□ гелікоптерів – 324 (+0) од,□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),□ крилаті ракети ‒ 1567 (+0),□ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,□ підводні човни ‒ 1 (+0) од,□ автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,□ спеціальна техніка ‒ 1137 (+13).

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