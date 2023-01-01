Українські захисники знищили минулої доби ще 1280 окупантів
Сьогодні, 09:50
Протягом доби 30 листопада ЗСУ ліквідували ще 1280 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати росії:
□ особового складу ‒ близько 330040 (+1280) осіб,
□ танків ‒ 5564 (+13) од,
□ бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,
□ артилерійських систем – 7931 (+22) од,
□ РСЗВ – 912 (+2) од,
□ засоби ППО ‒ 602 (+2) од,
□ літаків – 323 (+0) од,
□ гелікоптерів – 324 (+0) од,
□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),
□ крилаті ракети ‒ 1567 (+0),
□ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
□ підводні човни ‒ 1 (+0) од,
□ автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,
□ спеціальна техніка ‒ 1137 (+13).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати росії:
□ особового складу ‒ близько 330040 (+1280) осіб,
□ танків ‒ 5564 (+13) од,
□ бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,
□ артилерійських систем – 7931 (+22) од,
□ РСЗВ – 912 (+2) од,
□ засоби ППО ‒ 602 (+2) од,
□ літаків – 323 (+0) од,
□ гелікоптерів – 324 (+0) од,
□ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),
□ крилаті ракети ‒ 1567 (+0),
□ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
□ підводні човни ‒ 1 (+0) од,
□ автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,
□ спеціальна техніка ‒ 1137 (+13).
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