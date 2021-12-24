На 63-му році життя помер священник луцького храму

Микола Гоменюк.



Про це повідомили у



Священник родом з села Бокійма Млинівського району Рівненської області. З 14 грудня 1995 року був призначений настоятелем Свято-Іллінської парафії м. Луцьк та разом з громадою збудував величний храм у районі ГПЗ.



"Керуючий єпархією митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, духовенство та вірні єпархії висловлюють щирі співчуття родині священнослужителя. Нехай Господь упокоїть новопредставленого пастиря в оселях праведних", - йдеться в повідомленні.



Відспівування священника відбудеться у суботу, 2 грудня, в Свято-Іллінському храмі Луцька (район ГПЗ). Початок Божественної літургії – о 8 годині. Опісля – чин заупокійного відспівування.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 30 листопада 2023 року, на 63-ому році життя відійшов до Господа клірик Волинської єпархії, настоятель Свято-Іллінського храму м. Луцьк протоієрейПро це повідомили у Волинській єпархії УПЦ Священник родом з села Бокійма Млинівського району Рівненської області. З 14 грудня 1995 року був призначений настоятелем Свято-Іллінської парафії м. Луцьк та разом з громадою збудував величний храм у районі ГПЗ."Керуючий єпархією митрополит Волинський і Луцький, духовенство та вірні єпархії висловлюють щирі співчуття родині священнослужителя. Нехай Господь упокоїть новопредставленого пастиря в оселях праведних", - йдеться в повідомленні.Відспівування священника відбудеться у суботу, 2 грудня, в Свято-Іллінському храмі Луцька (район ГПЗ). Початок Божественної літургії – о 8 годині. Опісля – чин заупокійного відспівування.

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