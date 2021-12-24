На 63-му році життя помер священник луцького храму
Сьогодні, 10:10
У четвер, 30 листопада 2023 року, на 63-ому році життя відійшов до Господа клірик Волинської єпархії, настоятель Свято-Іллінського храму м. Луцьк протоієрей Микола Гоменюк.
Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ.
Священник родом з села Бокійма Млинівського району Рівненської області. З 14 грудня 1995 року був призначений настоятелем Свято-Іллінської парафії м. Луцьк та разом з громадою збудував величний храм у районі ГПЗ.
"Керуючий єпархією митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, духовенство та вірні єпархії висловлюють щирі співчуття родині священнослужителя. Нехай Господь упокоїть новопредставленого пастиря в оселях праведних", - йдеться в повідомленні.
Відспівування священника відбудеться у суботу, 2 грудня, в Свято-Іллінському храмі Луцька (район ГПЗ). Початок Божественної літургії – о 8 годині. Опісля – чин заупокійного відспівування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ.
Священник родом з села Бокійма Млинівського району Рівненської області. З 14 грудня 1995 року був призначений настоятелем Свято-Іллінської парафії м. Луцьк та разом з громадою збудував величний храм у районі ГПЗ.
"Керуючий єпархією митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, духовенство та вірні єпархії висловлюють щирі співчуття родині священнослужителя. Нехай Господь упокоїть новопредставленого пастиря в оселях праведних", - йдеться в повідомленні.
Відспівування священника відбудеться у суботу, 2 грудня, в Свято-Іллінському храмі Луцька (район ГПЗ). Початок Божественної літургії – о 8 годині. Опісля – чин заупокійного відспівування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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