На 63-му році життя помер священник луцького храму

На 63-му році життя помер священник луцького храму
У четвер, 30 листопада 2023 року, на 63-ому році життя відійшов до Господа клірик Волинської єпархії, настоятель Свято-Іллінського храму м. Луцьк протоієрей Микола Гоменюк.

Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ.

Священник родом з села Бокійма Млинівського району Рівненської області. З 14 грудня 1995 року був призначений настоятелем Свято-Іллінської парафії м. Луцьк та разом з громадою збудував величний храм у районі ГПЗ.

"Керуючий єпархією митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл, духовенство та вірні єпархії висловлюють щирі співчуття родині священнослужителя. Нехай Господь упокоїть новопредставленого пастиря в оселях праведних", - йдеться в повідомленні.

Відспівування священника відбудеться у суботу, 2 грудня, в Свято-Іллінському храмі Луцька (район ГПЗ). Початок Божественної літургії – о 8 годині. Опісля – чин заупокійного відспівування.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.

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Теги: Луцьк, священник, смерть
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