Представився співробітником СБУ: у Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону»

Представився співробітником СБУ: у Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону»
СБУ затримала у Харкові шахрая, який за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників.

У ході проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого жителя, який видурював 10 тисяч американських доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.

Зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.
Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів.

За грошову «винагороду» фігурант обіцяв їй своє сприяння у «поверненні» військового додому.

Для вирішення цього питання зловмисник «гарантував» своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на «першочерговий» обмін.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої.

При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Представився співробітником СБУ: у Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону»

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Представився співробітником СБУ: у Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону»

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Теги: СБУ, дружина, загиблий, воїн, шахрай, гроші
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