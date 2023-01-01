Представився співробітником СБУ: у Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону»





Про це



Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників.



У ході проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого жителя, який видурював 10 тисяч американських доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.



Зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.

Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів.



За грошову «винагороду» фігурант обіцяв їй своє сприяння у «поверненні» військового додому.



Для вирішення цього питання зловмисник «гарантував» своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на «першочерговий» обмін.



Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої.



При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.



Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала у Харкові шахрая, який за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути його з полону».Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників.У ході проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого жителя, який видурював 10 тисяч американських доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.Зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів.За грошову «винагороду» фігурант обіцяв їй своє сприяння у «поверненні» військового додому.Для вирішення цього питання зловмисник «гарантував» своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на «першочерговий» обмін.Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої.При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію