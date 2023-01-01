Через блокаду польського кордону підприємства у Нововолинську готові зупиняти виробництва

Через блокаду польського кордону підприємства у Нововолинську готові зупиняти виробництва
У Нововолинську підприємства, які є одними із основних платників податків до міського бюджету, через блокаду польського кордону готові зупиняти свої виробничі потужності.

Про це в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолинPost розповів міський голова Борис Карпус.

«У наступному році нам буде складно. З бюджету вилучать в цьому році 4,2 мільйона гривень військового ПДФО, а в наступному ми недоотримаємо під 80 мільйонів. Головне - аби без обстрілів та блокад на кордоні.

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До речі, я зробив моніторинг усіх суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності, в місті вже є проблема через блокаду польського кордону. Уже є 5-6 підприємств, які вже критично відчувають на собі цю блокаду, готові зупиняти своє виробництво, деякі з них є одними із основних платників податків до бюджету», - зауважив Борис Карпус.

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Теги: підприємства, Нововолинськ, виробництво, ризики, блокада, кордон
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