У трьох областях можуть ввести карантин через COVID-19





Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Телеграмна служба новин.



Мова йде про Тернопільську, Житомирську та Чернівецьку області, там вже перевищено епідемічний поріг захворюваності.



Протягом тижня захворюваність збільшилася на 20%. Більше половини хворих та госпіталізованих по всій Україні – це діти.



Нагадаємо, на Волині медики зареєстрували новий летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Карантин через спалах захворюваності на COVID-19 можуть ввести у трьох областях України.Про це заявив головний санітарний лікар, повідомляє Телеграмна служба новин.Мова йде про Тернопільську, Житомирську та Чернівецьку області, там вже перевищено епідемічний поріг захворюваності.Протягом тижня захворюваність збільшилася на 20%. Більше половини хворих та госпіталізованих по всій Україні – це діти.Нагадаємо, на Волині медики зареєструваливнаслідок коронавірусної інфекції.

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