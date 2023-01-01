Воїна з Волині Миколу Лівака посмертно нагородили орденом «За мужність»





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"Указом Президента України від 18 липня 2023 року № 432 нашого земляка, який віддав своє життя за Незалежність та Суверенітет нашої Держави - Лівака Миколу Леонтійовича нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня ПОСМЕРТНО", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні, 30 листопада, селищний голова Богдан Іус та начальник Першого відділу Володимирського РТЦК та СП - підполковник Ігор Шепєлєв урочисто вручили нагороди членам сім'ї загиблого Військовослужбовця - дружині Олені та сину Тарасу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїна з Волині Миколу Лівака посмертно нагородили орденом "За мужність".Про це повідомили у Локачинській громаді."Указом Президента України від 18 липня 2023 року № 432 нашого земляка, який віддав своє життя за Незалежність та Суверенітет нашої Держави - Лівака Миколу Леонтійовича нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня ПОСМЕРТНО", - йдеться в повідомленні.Сьогодні, 30 листопада, селищний головата начальник Першого відділу Володимирського РТЦК та СП - підполковникурочисто вручили нагороди членам сім'ї загиблого Військовослужбовця - дружиніта сину

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