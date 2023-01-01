Воїна з Волині Миколу Лівака посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:30
Воїна з Волині Миколу Лівака посмертно нагородили орденом "За мужність".
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Указом Президента України від 18 липня 2023 року № 432 нашого земляка, який віддав своє життя за Незалежність та Суверенітет нашої Держави - Лівака Миколу Леонтійовича нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня ПОСМЕРТНО", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 30 листопада, селищний голова Богдан Іус та начальник Першого відділу Володимирського РТЦК та СП - підполковник Ігор Шепєлєв урочисто вручили нагороди членам сім'ї загиблого Військовослужбовця - дружині Олені та сину Тарасу.
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Указом Президента України від 18 липня 2023 року № 432 нашого земляка, який віддав своє життя за Незалежність та Суверенітет нашої Держави - Лівака Миколу Леонтійовича нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня ПОСМЕРТНО", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 30 листопада, селищний голова Богдан Іус та начальник Першого відділу Володимирського РТЦК та СП - підполковник Ігор Шепєлєв урочисто вручили нагороди членам сім'ї загиблого Військовослужбовця - дружині Олені та сину Тарасу.
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