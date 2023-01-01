Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Головій-Хмеляр
Сьогодні, 17:06
На війні загинув воїн з Волині Віктор Головій-Хмеляр.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Надійшла страшна звістка про смерть воїна, захисника, нашого земляка. 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув штаб-сержант Головій-Хмеляр Віктор Миколайович.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Надійшла страшна звістка про смерть воїна, захисника, нашого земляка. 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув штаб-сержант Головій-Хмеляр Віктор Миколайович.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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