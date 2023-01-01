Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Головій-Хмеляр

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Головій-Хмеляр
На війні загинув воїн з Волині Віктор Головій-Хмеляр.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"Надійшла страшна звістка про смерть воїна, захисника, нашого земляка. 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув штаб-сержант Головій-Хмеляр Віктор Миколайович.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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