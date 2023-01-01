Колаборантка-пропагандистка отримала 11 років тюрми

За матеріалами СБУ до 11 років тюрми заочно засуджено пропагандистку з каналуПро це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.За матеріалами Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримала колаборантка(більш відома під псевдонімом), яка переховується від правосуддя в росії.Ще у 2015 році вона переїхала з України до москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.З початку повномасштабного вторгнення рф вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі «Соловьев Live».Крім того, колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства «News Front», яке створили у тимчасово окупованому Криму.Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати рашистів у підриві Каховської ГЕС.Також вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.Нагадаємо, росіянита дискредитувати ЗСУ. Пропагандисти відредагували скриншот публікації про донорство крові, яке опублікувало, і заявили, що для військових 14-ої окремої механізованої бригади потрібно 200 літрів крові. Мовляв, це свідчить про великі втрати серед українських бійців. VoxCheck розвінчав чергову російську пропаганду та порадив, як від неї вберегтися.