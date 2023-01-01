Колаборантка-пропагандистка отримала 11 років тюрми
Сьогодні, 17:22
За матеріалами СБУ до 11 років тюрми заочно засуджено пропагандистку з каналу Соловйова.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.
За матеріалами Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримала колаборантка Юлія Лозанова (більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва), яка переховується від правосуддя в росії.
Ще у 2015 році вона переїхала з України до москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.
З початку повномасштабного вторгнення рф вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі «Соловьев Live».
Крім того, колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства «News Front», яке створили у тимчасово окупованому Криму.
Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати рашистів у підриві Каховської ГЕС.
Також вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Нагадаємо, росіяни намагалися залякати жителів Волині та дискредитувати ЗСУ. Пропагандисти відредагували скриншот публікації про донорство крові, яке опублікувало Інформаційне агентство ВолиньPost, і заявили, що для військових 14-ої окремої механізованої бригади потрібно 200 літрів крові. Мовляв, це свідчить про великі втрати серед українських бійців. VoxCheck розвінчав чергову російську пропаганду та порадив, як від неї вберегтися.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.
За матеріалами Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримала колаборантка Юлія Лозанова (більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва), яка переховується від правосуддя в росії.
Ще у 2015 році вона переїхала з України до москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.
З початку повномасштабного вторгнення рф вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі «Соловьев Live».
Крім того, колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства «News Front», яке створили у тимчасово окупованому Криму.
Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати рашистів у підриві Каховської ГЕС.
Також вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Нагадаємо, росіяни намагалися залякати жителів Волині та дискредитувати ЗСУ. Пропагандисти відредагували скриншот публікації про донорство крові, яке опублікувало Інформаційне агентство ВолиньPost, і заявили, що для військових 14-ої окремої механізованої бригади потрібно 200 літрів крові. Мовляв, це свідчить про великі втрати серед українських бійців. VoxCheck розвінчав чергову російську пропаганду та порадив, як від неї вберегтися.
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