У Луцьку встановили контейнер для медичних відходів

У Луцьку встановили контейнер для медичних відходів
На території Центру управління відходами «Чистий Луцьк» встановили спеціальний контейнер для збору медичних відходів.

Про це у фейсбуці повідомляє центр «Чистий Луцьк».

У центрі підтримали проєкт БлісRecycle, в рамках якого займаються збором та утилізацією медичних відходів – блістерів (використаних упаковок з таблеток/капсул).

Тож учора, 29 листопада, активісти встановили на території Центру "Чистий Луцьк" спеціальний контейнер для збору блістерів.
У Луцьку встановили контейнер для медичних відходів

Відтепер усі відвідувачі можуть привозити такий вид відходів та залишати у відповідному контейнері.

Нагадаємо, усі лікарські препарати мають чітко встановлений термін зберігання, після закінчення якого, вони підлягають утилізації. Як відомо, прийом прострочених пігулок, сиропів і навіть вітамінів не тільки не принесе бажаного лікувально-оздоровчого результату, але і може завдати шкоди здоров'ю.


Довідково:

Блістерне упакування — вид упаковування з попередньо сформованого пластику, що часто використовується в фармації.

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Теги: сміття, прибирання
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