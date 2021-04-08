У Луцьку встановили контейнер для медичних відходів
Сьогодні, 18:08
На території Центру управління відходами «Чистий Луцьк» встановили спеціальний контейнер для збору медичних відходів.
Про це у фейсбуці повідомляє центр «Чистий Луцьк».
У центрі підтримали проєкт БлісRecycle, в рамках якого займаються збором та утилізацією медичних відходів – блістерів (використаних упаковок з таблеток/капсул).
Тож учора, 29 листопада, активісти встановили на території Центру "Чистий Луцьк" спеціальний контейнер для збору блістерів.
Відтепер усі відвідувачі можуть привозити такий вид відходів та залишати у відповідному контейнері.
Нагадаємо, усі лікарські препарати мають чітко встановлений термін зберігання, після закінчення якого, вони підлягають утилізації. Як відомо, прийом прострочених пігулок, сиропів і навіть вітамінів не тільки не принесе бажаного лікувально-оздоровчого результату, але і може завдати шкоди здоров'ю.
Довідково:
Блістерне упакування — вид упаковування з попередньо сформованого пластику, що часто використовується в фармації.
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Про це у фейсбуці повідомляє центр «Чистий Луцьк».
У центрі підтримали проєкт БлісRecycle, в рамках якого займаються збором та утилізацією медичних відходів – блістерів (використаних упаковок з таблеток/капсул).
Тож учора, 29 листопада, активісти встановили на території Центру "Чистий Луцьк" спеціальний контейнер для збору блістерів.
Відтепер усі відвідувачі можуть привозити такий вид відходів та залишати у відповідному контейнері.
Нагадаємо, усі лікарські препарати мають чітко встановлений термін зберігання, після закінчення якого, вони підлягають утилізації. Як відомо, прийом прострочених пігулок, сиропів і навіть вітамінів не тільки не принесе бажаного лікувально-оздоровчого результату, але і може завдати шкоди здоров'ю.
Довідково:
Блістерне упакування — вид упаковування з попередньо сформованого пластику, що часто використовується в фармації.
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