Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали мама і дружина

Родинам загиблих на війні проти московських загарбників воїнів із Волинітапередали посмертні нагороди.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.Молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович (1992 р. н.) із села Раймiсто вiдзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".«Вiрний вiйськовiй присязi, 14 жовтня 2023 року, пiд час авiацiйного удару отримав поранення несумiсне з життям», - повідомили у ТЦК.А солдат Демчук Сергій Ярославович (1979 р. н.) – із села Олешковичi. Його указом президента нагородили медаллю "За вiйськову службу Українi".«Вiрний вiйськовiй присязi, загинув у бою за нашу Батьківщину 22 серпня 2022 року пiд час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, отримав поранення», - йдеться у повідомленні.Начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, голова Доросинiвської ОТГпередали державну нагороду мамi захисника, заступник начальника Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, мiський головадержавну нагороду передали дружинi захисника«Нашi Воїни з честю та гiднiстю виконують свої обов'язки iз захисту суверенітету та територіальної цiлiсностi держави. Вiчна пам’ять Героям! Слава Україні! Героям Слава!» - зазначили у ТЦК.