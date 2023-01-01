Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали мама і дружина
Сьогодні, 18:56
Родинам загиблих на війні проти московських загарбників воїнів із Волині Дмитра Мозговенка та Сергія Демчука передали посмертні нагороди.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
Молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович (1992 р. н.) із села Раймiсто вiдзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".
«Вiрний вiйськовiй присязi, 14 жовтня 2023 року загинув за нашу Батьківщину, пiд час авiацiйного удару отримав поранення несумiсне з життям», - повідомили у ТЦК.
А солдат Демчук Сергій Ярославович (1979 р. н.) – із села Олешковичi. Його указом президента нагородили медаллю "За вiйськову службу Українi".
«Вiрний вiйськовiй присязi, загинув у бою за нашу Батьківщину 22 серпня 2022 року пiд час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, отримав поранення несумiсне з життям», - йдеться у повідомленні.
Начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Захаров, голова Доросинiвської ОТГ Микола Касянчук передали державну нагороду мамi захисника Мозговенко Валентинi Костянтинiвнi, заступник начальника Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Савiцький, мiський голова Вячеслав Полiщук державну нагороду передали дружинi захисника Демчук Наталiї Анатолiївнi.
«Нашi Воїни з честю та гiднiстю виконують свої обов'язки iз захисту суверенітету та територіальної цiлiсностi держави. Вiчна пам’ять Героям! Слава Україні! Героям Слава!» - зазначили у ТЦК.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
Молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович (1992 р. н.) із села Раймiсто вiдзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".
«Вiрний вiйськовiй присязi, 14 жовтня 2023 року загинув за нашу Батьківщину, пiд час авiацiйного удару отримав поранення несумiсне з життям», - повідомили у ТЦК.
А солдат Демчук Сергій Ярославович (1979 р. н.) – із села Олешковичi. Його указом президента нагородили медаллю "За вiйськову службу Українi".
«Вiрний вiйськовiй присязi, загинув у бою за нашу Батьківщину 22 серпня 2022 року пiд час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, отримав поранення несумiсне з життям», - йдеться у повідомленні.
Начальник Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Захаров, голова Доросинiвської ОТГ Микола Касянчук передали державну нагороду мамi захисника Мозговенко Валентинi Костянтинiвнi, заступник начальника Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Савiцький, мiський голова Вячеслав Полiщук державну нагороду передали дружинi захисника Демчук Наталiї Анатолiївнi.
«Нашi Воїни з честю та гiднiстю виконують свої обов'язки iз захисту суверенітету та територіальної цiлiсностi держави. Вiчна пам’ять Героям! Слава Україні! Героям Слава!» - зазначили у ТЦК.
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