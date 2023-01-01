Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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