Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.



В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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