Волинські тероборонівці знищили російський бліндаж із особовим складом
Сьогодні, 20:52
Бійці 100-ї бригади територіальної оборони Волині, які зараз виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили російський бліндаж із особовим складом.
Як повідомили у пресслужбі бригади, координати бліндажа визначили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону.
З допомогою дрона у розміщення російських військових поцілили за підтримки підрозділів 41 окремої механізованої бригади.
"Окупанти відразу прибули до пекла, де чортяки якраз доводили до кипіння смолу в одному зі своїх казанів!" - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у пресслужбі бригади, координати бліндажа визначили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону.
З допомогою дрона у розміщення російських військових поцілили за підтримки підрозділів 41 окремої механізованої бригади.
"Окупанти відразу прибули до пекла, де чортяки якраз доводили до кипіння смолу в одному зі своїх казанів!" - йдеться у повідомленні.
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