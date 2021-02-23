Волинські тероборонівці знищили російський бліндаж із особовим складом





Як повідомили у пресслужбі бригади, координати бліндажа визначили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону.



З допомогою дрона у розміщення російських військових поцілили за підтримки підрозділів 41 окремої механізованої бригади.



"Окупанти відразу прибули до пекла, де чортяки якраз доводили до кипіння смолу в одному зі своїх казанів!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 100-ї бригади територіальної оборони Волині, які зараз виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили російський бліндаж із особовим складом.Як повідомили у пресслужбі бригади, координати бліндажа визначили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону.З допомогою дрона у розміщення російських військових поцілили за підтримки підрозділів 41 окремої механізованої бригади."Окупанти відразу прибули до пекла, де чортяки якраз доводили до кипіння смолу в одному зі своїх казанів!" - йдеться у повідомленні.

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