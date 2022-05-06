На Волині лікарі видалили пацієнтці пухлину вагою 4 кілограми

Гінекологи Нововолинської лікарні видалили пухлину ц 49-річної жінки вагою до 4 кілограм.Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Нововолинської центральної лікарні.Пацієнтка попередньо була госпіталізована в акушерсько-гінекологічне відділення з кровотечею, через яку було діагностовано лейоміому матки великих розмірів.Під час проведеного оперативного втручання видалено матку разом і сімома 10-сантиметровими фіброматозними вузлами, які разом із маткою важили до 4-х кілограмів.Лейоміома - доброякісна пухлина. При виявленні на матці вузлів невеликих розмірів необхідне спостереження кожні 6 місяців. Досягаючи розміру 5 см, вони потребують видалення."Нехтування своїм здоров’ям та невчасне звернення до медиків призводить до таких неприємних результатів", - йдеться у дописі лікарні.