Потруїлися діти: на Волині учень на уроках розпилив невідому хімічну речовину





Про це виданню



Інцидент стався під час навчального процесу. Наразі невідомо, яку саме хімічну речовину розпилили, проте школярі стверджують, що це був перцевий балончик.



Після інциденту, вчителі ліцею одразу звернулися до батьків та попросили забрати дітей додому, оскільки ті, ймовірно отруїлися.



Як розповіли батьки школярів, діти почуваються погано, мають кашель та утруднене дихання.



«У доньки досі повіки припухші, очі дуже червоні і болить живіт. Після інциденту я одразу її забрала, вона плакала та не могла чим дихати. Вчителька в шкільну бесіду написала, що «В школі надзвичайна ситуація, розпилили невідому речовину, у звʼязку з якою у дітей утруднене дихання. Приходьте і забирайте дітей». Приїхала швидка, дітей зі школи виводили під руки. Дочка була вся червона, вже пройшло декілька годин, а дитина каже, що їй досі в очах все розмите», – розповіла мама школярки молодших класів.



Як повідомили виданню ВСН в секторі комунікації ГУ Нацполіції, особу хлопчика, який це вчинив, встановили. Це 15-річний підліток. Його дані передані в ювенальну превенцію Луцького РУ, а його батьків буде притягнуто до відповідальності.



У зв'язку з цими подіями у пʼятницю, 1 грудня у ліцеї буде дистанційне навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 30 листопада у «Рожищенському ліцеї № 3» учень під час уроків розпилив подразнюючу хімічну речовину.Про це виданню ВСН повідомили батьки школярів ліцею.Інцидент стався під час навчального процесу. Наразі невідомо, яку саме хімічну речовину розпилили, проте школярі стверджують, що це був перцевий балончик.Після інциденту, вчителі ліцею одразу звернулися до батьків та попросили забрати дітей додому, оскільки ті, ймовірно отруїлися.Як розповіли батьки школярів, діти почуваються погано, мають кашель та утруднене дихання.«У доньки досі повіки припухші, очі дуже червоні і болить живіт. Після інциденту я одразу її забрала, вона плакала та не могла чим дихати. Вчителька в шкільну бесіду написала, що «В школі надзвичайна ситуація, розпилили невідому речовину, у звʼязку з якою у дітей утруднене дихання. Приходьте і забирайте дітей». Приїхала швидка, дітей зі школи виводили під руки. Дочка була вся червона, вже пройшло декілька годин, а дитина каже, що їй досі в очах все розмите», – розповіла мама школярки молодших класів.Як повідомили виданню ВСН в секторі комунікації ГУ Нацполіції, особу хлопчика, який це вчинив, встановили. Це 15-річний підліток. Його дані передані в ювенальну превенцію Луцького РУ, а його батьків буде притягнуто до відповідальності.У зв'язку з цими подіями у пʼятницю, 1 грудня у ліцеї буде дистанційне навчання.

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