Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів, – Міноборони





Про це



Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»).



Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.



«Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», - повідомив в ефірі генерал-лейтенант.



Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.

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