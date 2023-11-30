Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів, – Міноборони

Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів, – Міноборони
Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»).

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

«Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», - повідомив в ефірі генерал-лейтенант.

Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.

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Теги: Україна, ППО, виробництво
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