Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів, – Міноборони
Сьогодні, 11:16
Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»).
Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
«Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», - повідомив в ефірі генерал-лейтенант.
Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»).
Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
«Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», - повідомив в ефірі генерал-лейтенант.
Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні судитимуть співачку і пропагандистку Чичеріну
Сьогодні, 11:33
Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більш як 100 кілометрів, – Міноборони
Сьогодні, 11:16
Волинський бюджет-2024 буде меншим, ніж цьогорічний
Сьогодні, 11:09
На кордоні з Польщею у чергах стоять 2100 вантажівок
Сьогодні, 11:00