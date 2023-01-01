В Україні судитимуть співачку і пропагандистку Чичеріну

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної.Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.Їй інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, незаконне перетинання державного кордону, публічну наругу над Державним Прапором України, пропаганду війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).За даними слідства, російська артистка з 2014 року почала активно підтримувати загарбницькі дії рф і демонструвати таку підтримку широкій аудиторії. Вона висвітлювала свої дії у соцмережах, на платформах відеохостингу та Інтернет-сторінках.Як відома російська рок-співачка, музикантка та акторка, яка має велику кількість прихильників, вона використовувала свою популярність для виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочату ще у 2014 році. Представляла таку агресію як внутрішній громадянський конфлікт.Разом із невстановленими військовослужбовцями рф, учасниками незаконних збройних формувань, а також посадовими особами окупованих територій України вона організовувала та проводила концерти, давала інтерв’ю для медіа. Під час масових заходів публічно закликала до агресивної війни та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Також артистка прибула до Запорізької області для підтримки військовослужбовців рф. Разом з окупантами вона зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.Досудовепроводило ГСУ СБУ. Оперативний супровід - ДЗНД СБУ.Очевидно, мова йде про співачку Юлію Чичеріну.