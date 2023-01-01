Які свята відзначатимуть українці за новим церковним календарем у грудні





Про це повідомили на



«Всі грудневі дні до Різдва Христового теж багаті на дні вшанування пам՚яті святих і святкові дати – недарма кажуть, що в грудні що не день, то свято», - йдеться у повідомленні.



4 грудня вшановуватимемо Великомученицю Варвару.

5 грудня – Преподобного Саву.

6 грудня – день святого Миколая Чудотворця.

9 грудня - День ангела жінок, що носять ім’я Анна (в цей день Церква згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці та день пам՚яті пророчиці Анни, матері пророка Самуїла).

11 грудня – Преподобного Никона Києво-Печерського.

12 грудня – святителя Спиридона Чудотворця.

13 грудня згадуватимемо пам՚ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.

15 грудня – святителя Стефана, а також п’ята річниця історичного Об’єднавчого Собору українського Православ’я, за результатами якого утвердилася єдина помісна Православна Церква України.

24 грудня – Надвечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір).

25 грудня – Різдво Христове.

26 грудня відзначатимемо Собор Пресвятої Богородицi.

27 грудня – Апостола і першомученика архідиякона Стефана.

29 грудня – Преподобного Іова Манявського,

31 грудня - віддання свята Різдва Христового і день вшанування пам՚яті преподобної Меланії Римлянки та святителя Київського Петра Могили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У цьому році українці вперше завершать Різдвяний піст до Нового року, адже відзначатимуть Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня. Відтак, Різдвяний святвечір припаде на неділю, 24 грудня.Про це повідомили на офіційній сторінці Православної Церкви України у фейсбуці.- йдеться у повідомленні.вшановуватимемо Великомученицю– Преподобного– день святого- День ангела жінок, що носять ім’я(в цей день Церква згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці та день пам՚яті пророчиці Анни, матері пророка).– Преподобного– святителязгадуватимемо пам՚ять мучеників– святителя, а також п’ята річниця історичного Об’єднавчого Собору українського Православ’я, за результатами якого утвердилася єдина помісна Православна Церква України.– Надвечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір).– Різдво Христове.відзначатимемо Собор Пресвятої Богородицi.– Апостола і першомученика архідиякона– Преподобного- віддання свята Різдва Христового і день вшанування пам՚яті преподобноїта святителя Київського

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