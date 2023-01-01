Які свята відзначатимуть українці за новим церковним календарем у грудні
Сьогодні, 11:24
У цьому році українці вперше завершать Різдвяний піст до Нового року, адже відзначатимуть Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня. Відтак, Різдвяний святвечір припаде на неділю, 24 грудня.
Про це повідомили на офіційній сторінці Православної Церкви України у фейсбуці.
«Всі грудневі дні до Різдва Христового теж багаті на дні вшанування пам՚яті святих і святкові дати – недарма кажуть, що в грудні що не день, то свято», - йдеться у повідомленні.
4 грудня вшановуватимемо Великомученицю Варвару.
5 грудня – Преподобного Саву.
6 грудня – день святого Миколая Чудотворця.
9 грудня - День ангела жінок, що носять ім’я Анна (в цей день Церква згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці та день пам՚яті пророчиці Анни, матері пророка Самуїла).
11 грудня – Преподобного Никона Києво-Печерського.
12 грудня – святителя Спиридона Чудотворця.
13 грудня згадуватимемо пам՚ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.
15 грудня – святителя Стефана, а також п’ята річниця історичного Об’єднавчого Собору українського Православ’я, за результатами якого утвердилася єдина помісна Православна Церква України.
24 грудня – Надвечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір).
25 грудня – Різдво Христове.
26 грудня відзначатимемо Собор Пресвятої Богородицi.
27 грудня – Апостола і першомученика архідиякона Стефана.
29 грудня – Преподобного Іова Манявського,
31 грудня - віддання свята Різдва Христового і день вшанування пам՚яті преподобної Меланії Римлянки та святителя Київського Петра Могили.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Православної Церкви України у фейсбуці.
«Всі грудневі дні до Різдва Христового теж багаті на дні вшанування пам՚яті святих і святкові дати – недарма кажуть, що в грудні що не день, то свято», - йдеться у повідомленні.
4 грудня вшановуватимемо Великомученицю Варвару.
5 грудня – Преподобного Саву.
6 грудня – день святого Миколая Чудотворця.
9 грудня - День ангела жінок, що носять ім’я Анна (в цей день Церква згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці та день пам՚яті пророчиці Анни, матері пророка Самуїла).
11 грудня – Преподобного Никона Києво-Печерського.
12 грудня – святителя Спиридона Чудотворця.
13 грудня згадуватимемо пам՚ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.
15 грудня – святителя Стефана, а також п’ята річниця історичного Об’єднавчого Собору українського Православ’я, за результатами якого утвердилася єдина помісна Православна Церква України.
24 грудня – Надвечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір).
25 грудня – Різдво Христове.
26 грудня відзначатимемо Собор Пресвятої Богородицi.
27 грудня – Апостола і першомученика архідиякона Стефана.
29 грудня – Преподобного Іова Манявського,
31 грудня - віддання свята Різдва Христового і день вшанування пам՚яті преподобної Меланії Римлянки та святителя Київського Петра Могили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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