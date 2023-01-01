Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО

Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО
Поліцейські зведеного батальйону «Захід» відбули на чергову ротацію у зону бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Як зазвичай, бійців проводжали очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, начальник УОАЗОР Василь Антонюк, а також рідні та товариші по службі.

Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід, зокрема і з 2014 року, однак до цієї ротації долучились і нові бійці, які бажають наблизити нашу перемогу.

Юрій Крошко побажав поліцейським наснаги, успішного виконання поставлених завдань та швидше повернутися додому з перемогою.
Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО
Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО
Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО
Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО




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Теги: Волинь, поліцейські
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Коментарі 1
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Дехто як туди заїхав на початку,так там сидить
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