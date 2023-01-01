Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО

Поліцейські зведеного батальйону «Захід» відбули на чергову ротацію у зону бойових дій.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Як зазвичай, бійців проводжали очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області, заступник начальника, начальник УОАЗОР, а також рідні та товариші по службі.Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід, зокрема і з 2014 року, однак до цієї ротації долучились і нові бійці, які бажають наблизити нашу перемогу.Юрій Крошко побажав поліцейським наснаги, успішного виконання поставлених завдань та швидше повернутися додому з перемогою.