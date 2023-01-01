Волинські поліцейські відбули на чергову ротацію у зону бойових дій. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Поліцейські зведеного батальйону «Захід» відбули на чергову ротацію у зону бойових дій.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Як зазвичай, бійців проводжали очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, начальник УОАЗОР Василь Антонюк, а також рідні та товариші по службі.
Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід, зокрема і з 2014 року, однак до цієї ротації долучились і нові бійці, які бажають наблизити нашу перемогу.
Юрій Крошко побажав поліцейським наснаги, успішного виконання поставлених завдань та швидше повернутися додому з перемогою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Як зазвичай, бійців проводжали очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, начальник УОАЗОР Василь Антонюк, а також рідні та товариші по службі.
Більшість поліцейських вже мають бойовий досвід, зокрема і з 2014 року, однак до цієї ротації долучились і нові бійці, які бажають наблизити нашу перемогу.
Юрій Крошко побажав поліцейським наснаги, успішного виконання поставлених завдань та швидше повернутися додому з перемогою.
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Коментарі 1
Дехто як туди заїхав на початку,так там сидить
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