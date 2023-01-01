Дводенна жалоба: загинув волинянин Олександр Хомич

Олександра Хомича.



Про це у фейсбуці повідомляє Іваничівська громада.



У зв’язку з загибеллю жителя села Лугове Олександра Івановича Хомича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 1-2 грудня 2023 року.



«Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у громаді.



Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка надійшла із фронту до Іваничівської громади – війна обірвала життя волинянинаПро це у фейсбуці повідомляє Іваничівська громада.У зв’язку з загибеллю жителя села Лугове Олександра Івановича Хомича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 1-2 грудня 2023 року.«Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у громаді.Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.

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