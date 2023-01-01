Дводенна жалоба: загинув волинянин Олександр Хомич
Сьогодні, 12:14
Сумна звістка надійшла із фронту до Іваничівської громади – війна обірвала життя волинянина Олександра Хомича.
Про це у фейсбуці повідомляє Іваничівська громада.
У зв’язку з загибеллю жителя села Лугове Олександра Івановича Хомича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 1-2 грудня 2023 року.
«Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у громаді.
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.
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Про це у фейсбуці повідомляє Іваничівська громада.
У зв’язку з загибеллю жителя села Лугове Олександра Івановича Хомича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 1-2 грудня 2023 року.
«Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - зазначили у громаді.
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.
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