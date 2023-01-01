Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця

Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця
У Новосибірську через шалені втрати російської армії на фронті закінчилися місця для поховання військових.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Влада Новосибірська фактично визнала, що на місцевому кладовищі фактично закінчилися місця для поховання російських військових. Мер міста підписав розпорядження про створення нової ділянки на цвинтарі для їх поховання.

На початку листопада «Сибір.Реалії» повідомляли про те, що на Гусинобродському кладовищі знаходиться найбільше відоме поховання російських найманців у Сибіру та на Далекому Сході. Там спочивають понад 368 бійців ПВК «Вагнер», які походять з різних регіонів.

Протягом доби 30 листопада ЗСУ ліквідували ще 1280 окупантів.

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Теги: загиблі, війна
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